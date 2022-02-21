大灣區航空獲批營運牌照　營辦104條客貨運航線　冀兩個月後首航

疫情肆虐至今，重挫全球航空業的發展。深圳東海航空董事長黃楚標創立的大灣區航空有限公司早前向空運牌照局提出經營編定航空服務的申請，並獲發牌照。有關牌照於今日（21日）起正式生效，並將於2027年2月20日完結。

大灣區航空行政總裁丘應樺表示，獲得空運牌照為重大里程碑，有助加快準備符合各地監管機構的要 求及首航的準備工作，但未有明確指出何時可有首航。大灣區航空亦料今年將接收多兩架飛機，令機隊陣容增至3架。

丘應樺接受《香港01》查詢時表示，疫情下很多事情都難以預計，在獲得牌照後，仍有不少程序、手續需處理，希望最快可於兩個月後首航，但亦需視乎疫情發展。



申請104條航線 全部獲批

根據發出的牌照，大灣區航空有限公司可營辦編定航程的104條航線，在香港運載乘客、貨物或郵件，無限次往返香港國際機場，此外，多條航線主要集中內地及東南亞地區，當中有約半數，即48條航線來往內地城市，包括北京、上海及杭州等熱門航點，其餘則包括東京、大阪、台北、新加坡、曼谷和布吉島等航點。有關決定的詳情亦將於本月25日的憲報刊登。

政府歡迎空運牌照局決定：有助強化大灣區與世界航空交通連繫

政府表示歡迎牌照局的決定，大灣區航空取得營運牌照，反映市場對香港航空業的發展前景充滿信心。政府相信，大灣區航空將為市場提供更多元化的航空服務，有助進一步強化香港以至粵港澳大灣區與世界各地之間的航空交通連繫，對鞏固香港作為國際航空樞紐的地位起積極作用。

在疫情持續情況下，政府會繼續與航空業界做好防疫抗疫工作，同時為航空業界復蘇做好準備。政府期望在疫情過後與社會各界一起重新出發，共同推動本港經濟發展重回正軌。

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今年將接收第二架和第三架飛機 首航何時推出未有透露

大灣區航空表示，未來將為顧客提供多款具吸引力和具靈活性的票價產品，去年9月接收首架波音737-800機種飛機，預計於今年會盡快接收第二架和第三架飛機。行政總裁丘應樺表示，獲得空運牌照成為航空公司是「重大里程碑」，可以加快準備符合各地監管機構的要求及首航的準備工作，例如向各目的地城市監管部門提交申請和獲取營運許可。不過，大灣區航空未有指出何時可以提供服務，只表示期待盡快推出首航服務。

丘應樺：希望最快兩個月後首航

丘應樺接受《香港01》查詢時表示，獲得牌照後，仍有不少程序、手續需處理，而且受到疫情影響，希望最快可於兩個月後首航，目的地則同樣需視乎疫情。

現時大灣區航空擁有一架波音737-800，丘表示正提供包機服務運送貨品，暫時會繼續按市場實際需要，提供相關服務。他又指，現時獲批的104條航線，即最初申請的104航線，全部航線都獲批。問到籌備工作是否失預算，他坦言，疫情下很多事情都難以預計。

申請航線主要包括內地及日韓台

翻查資料，大灣區航空於去年1月申請104條航線，主要包括內地及鄰近的日韓台、東南亞，甚至南亞地區。在104條航線中，包括48個內地城市航點，最短途的航點是廣州；而東亞地區航點則包括台灣、日本、南韓，其中申請營辦的日本航點多達13個；東南亞泰國、越南、菲律賓、印尼等東盟國家，都是申請涵蓋的航點。大灣區航空有關航線的啟航地點，皆為香港國際機場，擬申請客運、貨運及郵件服務。

大灣區航空於2021年1月申辦的航線



大灣區航空於去年10月已獲發航空營運人許可證（AOC），並於去年11月完成首次包機貨運服務，來往香港至曼谷國際機場，運載手機配件和零件及成衣等。按大灣區航空網頁，已有兩批機艙服務員完成培訓，並已與多間公司簽訂地勤、貨運、地面服務等代理

國泰：繼續致力維持香港的重要航空聯繫

不過疫情之下，全球航空業停頓，本港航空業龍頭國泰航空於大灣區航空申請牌照時，承認曾向空運牌照局提出申述，但表示未有提出反對。國泰就大灣區航空終獲發空運牌照，表示國泰航空在疫情前與逾百家航空公司競爭，深明繁盛及蓬勃的航空服務市場對香港作為領先的國際航空樞紐至關重要，會繼續致力維持香港的重要航空聯繫。

國泰續指，航空業目前的經營環境充滿挑戰，但對香港以及整個大灣區帶來的機遇十分樂觀，相信隨著區內經濟持續發展，商務及休閒旅遊均有龐大的增長潛力。