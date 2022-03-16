發展局料精簡程序省2年半時間　邊填海、邊規劃助明日大嶼早動工

發展局今日（16日）向立法會提交文件，提到當局擬採取一系列修例，精簡土地行政程序，包括日後城規會只會接受一輪的公眾意見表述、考慮限制申請修訂圖則人士為土地業權人或公職人員等。

發展局發言人表示，當完成精簡程序後，料可節省2年至2年半時間，期望今年內可提交到立法會審議。發展局發言人承認，今次修訂將改變原有的諮詢次數等，但認為若事事不變便無法精簡。發言人又指，現時香港缺乏土地，故填海前先做規劃是不必要，建議容許「邊填海、邊規劃」，當落實建議後，交椅洲填海工程可提前一年至2026年展開。



發言人表示，根據現有規例，若將綠化帶改劃作公營房屋，一般要至少6年。不過，當完成精簡程序後，料可節省2年至2年半時間。局方表示，今次涉20個環節須修訂，期望今年內可提交到立法會審議， 假設明年上半年已獲批，便可引用到現時推進中的項目。

申述收緊至一回合 當局強調要平衡

今次政府建議的修訂中，包括在制圖過程中只邀請公眾作一輪申述、授權城規會選擇申述人出席會議等。發展局發言人承認，今次修訂將改變原有的諮詢次數等，但認為若事事不變便無法精簡，故有需要平衡。被問及會否影響市民的權利，發言人表示，不少法定諮詢程序都只做一輪諮詢，又認為今次修訂可更便民，因市民可拍片申述，「一個回合並不代表無質素，仍然希望有相當成份公眾可參與。」

揀人出席公聽會：希望大家信任城規會

至於城規會委員可挑選公聽會的出席者，會否令人感覺「閉馬造車」，發言人認為，回顧過去會議，委員在提問環節均非常認真，故希望大家可信任城規會，又強調不會為了簡短而取消提問環節，「制度點用、用得好唔好，的確要睇人，亦要睇往績。」

特首林鄭月娥在去年的《施政報告》中提出，要精簡本港土地行政程序，縮短「生地」變「熟地」時間、壓縮城市規劃程序等。（資料圖片）

禁非土地擁有人申改劃 可聚焦處理「有意義申請」

根據過往做法，公眾人士即使不是土地擁有人，都可自行提出改劃申請，不過現時政府建議修訂，只可由申請地點的現行土地擁有人或相關公職人員提出。發展局發言人認為，若申請者並非擁有人，即使獲批亦無條件推展計劃，由於缺乏合理性，故很多時候都流於「學術性討論」，而部門往往要花資源考慮申請。發言人指，為了聚焦資源處理「有意義申請」，故建議考慮限制申請資格。

發言人又強調，公眾若有仍可向規劃署提交改劃意見，只是並非用法定規序處理，但相信是較平衡的做法，又認為該修定可尊重私有產權。

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當局稱本港缺地 填海前先做規劃是「不必要」

此外，當局亦將探討明文確立，日後政府可一面啟動填海工程，一面同步進行土地規劃。發言人認為，現時香港缺乏土地，故先做規劃是不必要，亦有機會拖遲工程，又認為新做法可更彈性處理新填海土地的規劃用途。

對於會否讓人感覺政府「先斬後奏」，發言人表示，以往亦無明文規定政府要先做好土地用途規劃，才准刊憲填海，只是一貫的行政做法，故今次的修訂是希望立法會及公眾可討論及參與，而非政府內部自行更改指引。

此外，當局亦正研究在《收回土地條例》賦權政府，可無須等待有關工程獲批撥款，也可開始收回土地及發放補償。被問及會否如「先斬後奏」強逼立法會批出工程款項，發言人表示，當項目要到立法會獲得撥款時，一般都已醞釀了一段時間，例如北部都會區等，故相信立法會推翻項目的機會不大。

▼2021年《施政報告》發展新界北部都會區▼

