精簡程序團體被禁提主動提改劃土地　環團憂文明退步：少少都唔畀

政府建議採取一系列修例，包括考慮限制申請修訂圖則的人為土地業權人或公職人員。資料顯示，過去中區軍事碼頭用地、明日大嶼計劃等，都曾有關注組織提出改劃申請。

綠色力量總監鄭睦奇表示，即使在現有的機制上，公眾參與的途徑已有局限，以提交改劃申請為例，一般公眾難有足夠資源做到，「但依家（政府）少少都唔畀你做。」他憂慮，政府在進一步剔除公眾參與機會下，社會參與土地規劃的權利將會傾側，令人有「文明退步」的觀感。



新制下禁絕關注組織提改劃申請

針對政府的發展計劃，過去曾有保育團體或環保團體曾嘗試改劃土地表態。不過，政府最新建議，未來應限定引用城規條例第12A條申請改劃的人，只可由申請地點的現行土地擁有人（或任何取得其同意的 人士），或相關公職人員及公共機構提出。

翻查近年資料，早年有環保組識曾向城規會申請，例如擬將明日大嶼中部水域改劃成「海洋功能保留區」，至於中區軍事碼頭用地，亦曾有關注組遞交改劃申請，建議將大部分用地改劃成休憩用地。

過去曾有關注組織就「明日大嶼」提交改劃申請，要求改劃成海洋功能保留區。（資料圖片）

公眾參與途徑已有局限 再剔除如「文明退步」

上述明日大嶼的改劃申請，綠色力量是其中一位申請人。綠色力量總監鄭睦奇表示，雖然最終該申請不獲通過，但他們當時仍能按機制提出改劃。他強調，除了土地擁有人或公共機構外，公眾亦有機會就相關土地掌握關鍵資料，過程中可提出證據支持，社會亦可獲得更多有用的資料，「如果政府刻意剔除公眾參與機會，其實對社會發展不利。」

鄭睦奇又指，針對現有機制，公眾參與的途徑已有局限，即使大眾可提交改劃申請，但對一般公眾而言並不容易，因過程中要提交很多資料，例如交通、排水評估等，一般人較難有資源。不過，基於有急切需要，過去有組織仍會選擇去做，「但𠵱家（政府）少少都唔畀你做。」他擔心，社會參與土地規劃的權利將會傾側，憂慮無法平衡社會利益，令人有「文明退步」的觀感。