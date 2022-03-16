精簡土地行政程序減申述次數　關注團體斥逆世界潮流、違規劃本質

政府去年已提出要精簡本港土地行政程序，發展局今日（16日）向立法會提交的文件，建議採取一系列修例。本土研究社成員陳劍青認為，今次做法如「大倒退」，對土地發展的公信力有很大損害，「好似覺得市民意見係多餘、冗贅、重覆。」

同時，綠色和平又批評，若容許「邊填海、邊規劃」，質疑難以說服公眾當局填海的必要性，擔心大大提高規劃失當的風險，亦改變了實行超過20年的行政安排，削弱城規會及公眾監督。



根據發展局的建議，可考慮限制申請修訂圖則的人為土地業權人或公職人員。換言之，日後的關注組織不能再透過改劃土地用途阻止發展。另外，當局亦建議取消多輪接收申述及意見的步驟，過程中只邀請公眾作一輪申述，同時又擬改變現有的公聽會安排，考慮授權城規會，當成員希望就個別申述作查究，才會邀請有關申述人出席。

延伸閱讀：



政府提精簡程序 城規會閹割保育團體主動修訂 縮收回土地時間

發展局料精簡程序省2年半時間 邊填海、邊規劃助明日大嶼早動工

精簡程序團體被禁提主動提改劃土地 環團憂文明退步：少少都唔畀

本土研究社成員陳劍青認為，今次做法如「大倒退」，亦改變了城市規劃的根本價值。（資料圖片）

公眾提交規劃曾成功 保政府山歷史建築

本土研究社成員陳劍青認為，政府稱要精簡程序、加快土地供應，但同時取消公眾的土地改劃權，認為後者與精簡程序並不相關，猶如「趁火打劫」，將公眾參與的權利一併取消。

翻查資料，有關手段過去曾有「成功例子」，例如在2011年，中區政府總部用地的發展計劃被受爭議，「政府山關注組」曾向城規會提交規劃申請，要求將相關中區舊政府總部用地列為「歷史保護區」，最終政府放棄將西座拆卸。

本土研究社：做法如逆世界潮流

陳劍青強調，城市規劃的根本價值，是普通市民均是持分者，故不同人都可就土地發展發表意見或申請改劃，而政府2005年修訂城規條例時，亦已開始加入公眾參與。不過，今次的修訂，卻同時減少市民的申述次數等，就如重新介定城市的「持分者」，又形容做法逆世界潮流，「世界潮流講求進一步公眾參與，但今次修訂，好似敵視民意參與，覺得民意參與係土地發展障礙。」

綠色和平批評，若土地用途未落實，質疑難以說服公眾當局填海的必要性。（資料圖片）

環團憂「邊填海邊規劃」 難說服填海必要性

此外，今次修訂亦建議容許「邊填海、邊規劃」。綠色和平批評，填海工程的設計取決於土地用途，若土地用途未落實，質疑難以說服公眾當局填海的必要性，擔心將大大提高規劃失當的風險。

綠色和平指出，現時填海工程進行前須擬備法定土地用途圖則的行政安排，已實行了超過20年，而該行政安排在1990年代確立，旨在回應公眾在大型填海項目沒被充份諮詢，及城規會未能在事前充足討論的關注。因此，他們批評「邊填海、邊規劃」的建議，實質削弱了城規會及公眾監督，質疑有違原意。

▼明日大嶼計劃▼

