林鄭預告下周交代防疫措施檢討及全民檢測　市民金融機構容忍力降

新一輪社交距離等防疫措施原定4月20日屆滿，特首林鄭月娥今（17日）轉口風，稱有強烈感覺市民容忍力已下降，亦有金融機構對香港隔離情況失耐性，故就一系列措施，如禁飛令、入境措施、全民檢測及復課等進行中期評估，並會在3月22日或23日作出全面報告。



▼3月15日 第五波疫情下市民生活日常▼



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林鄭月娥今早表示，在專家建議、特別是港大醫學院院長梁卓偉建議下，明白抗疫對公共衞生而言，並非一項確設科學，而是三方面掙扎，包括保障市民生命安全、經濟及市民接受程度，強調要平衡三方面是極為困難，更稱常聽人說「若生存了無興趣，生存又有何意義。」

她指出，原定一系列防疫措施將於4月20日屆滿，在2月22日後的兩個月至關重要，政府將對相關防疫措施作中期檢討，包括禁飛令、入境措施及來港旅客隔離措施、是否做全民強檢及復課等，並稱將於下周初，即3月20日或21日作出全面報告。

▼3月15日 第五波疫情的西貢▼



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林鄭：強烈感覺市民及金融機構容忍力下降 決定採取大膽一步

林鄭又指出，當局並非因確診數字減少，而作出有關決定，並重申目前確診數字仍然高企，但指強烈感覺到市民容忍力下降，亦有金融機構對香港隔離情況失去耐性。她強調十分重視香港作為國際金融中心的地位，故在聽取不同人及行業意見後，決定採取大膽一步，經中期評估後，會再審視有何措施可更新。

▼3月15日 新田方艙醫院已投入使用▼



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專家指95%接種率才放寬措施 林鄭︰恐怕令更多人更加驚

政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇與另外兩名專家在報章撰文，稱當疫苗接種率超過95%時，可逐步放寬社交距離措施。林鄭稱，目前每日接種第一針數字正下降，昨日只有8,000多人接種第一針，若情況維持甚至持續下跌，要達至95%接種率是十分漫長。她又形容，若以接種率95%為目標是自綁手腳，「恐怕令更多人更加驚」。

她表示，政府經過逾一年努力，目前11歲以上合資格人口，首針接種率為91.3%，「好現實，去到最後一公里係最難」，餘下未打針人士大多是較有立場、十分堅定拒絕打針的市民。

林鄭又稱，現時已不能只看首針接種情況，未來目標是將第二針接種率由現時81%推高到至少90%，長者及兒童接種率亦希望能盡快提高至90%，惟至昨日仍只有55.5%，距離理想目標仍有一段路程，「定太難、太理想目標，做唔到又畀市民投訴。」她重申政府會努力達到接種率95%甚至99%的目標。

▼3月15日 健身中心Fitness First結業▼

