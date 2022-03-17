疫情｜何栢良認為政府放寛措施須具前瞻性　可先恢復經濟活動

袁國勇等港大3名專家建議盡快公布復常計劃及路線圖，何栢良認同相關意見，指完成第3針疫苗接種率超過95%以上，夏天後可以復常，可按部就班解除現有社交距離措拖，初期可集中於恢復經濟活動，如商場、餐廳等，最後才到口罩令。



何栢良指完成第3針疫苗接種率超過95%以上，可按部就班解除現有社交距離措拖。（黃舒慧攝)

可先恢復經濟活動如商場餐廳

何栢良今早（17日）接受香港電台訪問時提到，完成第3針疫苗接種率超過95%以上，可按部就班解除現有社交距離措拖，最後放寬的必定是口罩令，初期可集中於恢復經濟活動，如商場、餐廳等，又認為政府須有前瞻性，復常計劃應盡快公布。

500多宗二次感染是預期之內

何栢良又提到500多宗二次感染是預期之內，因病變異後再受感染的風險會更高，加上長者天然感染後抗體水平會較低，保障時間亦較短，康復者未完成接種應在3個月後接種一劑復必泰疫苗。

至於快速測試有出現假陰性假陽性或第二條線化開，有機會因用者採樣位置過前，只於鼻毛位置採樣。另外滴太多藥水，或閱讀結果時間超過原本建議的15至20分鐘，都會令結果出現異樣。

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