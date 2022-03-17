康文署封沙灘首日　有市民外圍散步斥封灘嘥氣　指應捉除口罩

因應近日到泳灘的市民增多，政府為減低病毒傳播風險，今（17日）起關閉及圍封所有泳灘。雖然泳灘封閉，但仍有零星市民到海旁散步，有市民直指封灘措施「嘥氣」，認為既然有人在泳灘上不戴口罩，政府應加強執法而非封灘；亦有市民認為最終都要與病毒共存，反而應「曬下太陽、吸下維他命D」，保持健康。



▼3.17政府封灘首日 淺水灣泳灘上空無一人▼



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政府封灘首日，淺水灣泳灘上空無一人，泳灘出入口均已用封條封起，但海旁仍有零星市民散步或光顧海旁的餐廳，平日的熱鬧不再。

無戴口罩應加強執法而非封灘

到市民張小姐直言封灘措施「嘥氣」、不合理，雖然有市民早前到泳灘嬉戲時沒戴口罩，但張小姐認為政府應加強執法或限制到泳灘的人數，而非封灘，「唔係話搞到所有人都無得用」，又指若因為有人無戴口罩便要進行圍封，「不如封城啦」。

同行的另一位張小姐亦認為，市民需要開放空間「放電」，否則出現心理健康問題更難處理，又指政府應提升長者的疫苗接種率，而非封灘。

▼3.16市民趁政府封沙灘前一日到淺水灣▼



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張小姐（左）直言封灘措施「嘥氣」及不合理，認為政府應加強執行口罩令而非封灘；同行的另一位張小姐（右）亦認為，市民需要開放空間「放電」。（張浩維攝）

最終都要與病毒共存

市民邱先生同樣認為封灘對疫情沒有幫助，並指現已有不少人染疫或打針，身體已有抗體，認為「都係要（與病毒）共存」，市民反而應「曬下太陽、吸下維他命D」，保持健康。邱先生亦指，泳灘已屬空曠地方，其實政府可以呼籲市民在泳灘保持距離、戴口罩、遵守二人限聚的規則，而不用封灘。

市民Eddie則表示，雖然本身帶備沙灘墊打算享受陽光與海灘，但抵達淺水灣泳灘才知道封灘措施，但他認為封灘措施可以接受，明白措施為防止疫情擴散，之後打算在附近餐廳午飯後便離開。

市民Eddie卻認為封灘措施可以接受，明白措施為防止疫情擴散。（張浩維攝）

▼3月13日 市民疫下到大浪灣泳灘「下水禮」▼



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▼3月13日 市民疫下到石澳泳灘「下水禮」▼

