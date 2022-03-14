紅潮藍眼淚｜全港錄11宗報告　涉港島泳灘、鯉魚門、維港等仍未退

本港近日多處出現紅潮，政府跨部門紅潮工作小組今日（14日）公布，在上周六（12日）至今日香港島大浪灣、石澳8個等泳灘發現紅潮，另將軍澳藍塘海峽至鯉魚門、維多利亞港紅磡一帶及南部水域都發現紅潮，至今仍未消退，經樣本分析結果顯示，所有紅潮皆由夜光藻組成，該藻類不含毒素，常見於本港水域。



政府表示，紅潮皆由夜光藻組成，該藻類不含毒素，常見於本港水域。（倪清江攝）

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天氣及水文情況改變自然消散

政府跨部門紅潮工作小組發言人表示，紅潮的出現為自然現象，許多因素包括海水營養物含量、水溫、鹽度、水流、水體分層現象等，均可能導致紅潮形成，難以確定單一原因。由於涉及範圍廣泛，紅潮可能會持續數天，隨着天氣及水文情況改變，當海水內藻類數量及濃度降低，紅潮會自然消散。

由上周六(12日)日至今日下午4時半，香港島大浪灣、石澳後灘、中灣、南灣、淺水灣、深水灣、赤柱正灘及舂坎角泳灘共發現8宗紅潮；另有3宗分別於藍塘海峽至鯉魚門（包括將軍澳及東龍洲魚類養殖區）、維多利亞港（近紅磡）及香港南部水域（包括東博寮海峽及雙四門）發現。

發言人表示，上述紅潮至今仍未消退，漁農自然護理署已於上述各區收集海水樣本進行分析，發現上述紅潮均由不含毒素的夜光藻組成。

截至今日下午4時半，所有魚類養殖區內的魚類並沒有出現異常情況。漁護署會密切監察各養魚區內紅潮的情況，提醒相關養魚戶留意魚排的情況及適時增氧，並在有需要時提供適當協助。

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