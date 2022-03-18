新巴城巴再多7線周日起暫停服務　包括赤柱260線　停駛至另行通知

第五波疫情下外出人數大減，運輸署早前宣103條巴士路線繼續暫停。根據新巴城巴的最新通告，周日（20日）起再多7條路線暫停服務，包括中環來往赤柱市集的城巴260、杏花邨來往灣仔的新巴8號。連同兩巴3月14日發出的通告，累計39條路線停駛。

若根據各專營巴士公司近日發出的通告，實際至少有129條線已暫停或將暫停服務。



根據新巴城巴的最新車務通告，除了之前獲運輸署批准繼續停駛的32條路線，由3月20日起，再有7條巴士線暫停服務，直至另行通知。新一輛停駛路線，包括新巴8、27及城巴71、71P、77A、77X、260，但亦會有其他路線延長服務，取代上述路線，例如新巴4號線會改為全日服務，取代71及71P；6X線亦會加強服務，頂替260。

▼九巴、新巴城巴、嶼巴的最新車務調整通告▼



另外新巴95及701A，亦會於周日起縮減服務，前者尾班車調早至晚上8時30分；後者則改為每日早上7至9時，及下午4時至晚上8時提供服務。

各專營巴士公司合計129條路線停駛

根據新巴城巴3月14日的通告，再連同上述7條周日起暫停服務的路線，兩巴已有39條路線暫停服務。另外，九巴有87條線亦會暫停服務至3月30日；新大嶼山巴士亦有3條線暫停，即合計有129條線暫停服務。不過相關數字仍未計及其他原因而停駛的路線，例如W2線於疫情初期已暫停。