疫情｜新巴城巴發信籲員工每月放一天無薪假　工會批資方另削補水

第五波新冠疫情未止，新巴城巴母公司匯達交通過去多次表示經營困難，希望政府提供資助。日前兩巴再向全體員工發通告，呼籲員工自願放取無薪假，目標為每人每月放1日。

新巴工會批評，公司只要求員工共渡時艱，卻未有積極尋求其他方法開源，近日更削減一些由中巴年代延續至今的補貼，而且未諮詢工會，坦言員工已在水深火熱之中。

城巴工會則表示，前線車長原本依賴加班收入，現時收入已大減，如果再放取無薪假，預料月入再少600至700元。不過該工會亦稱，現時客量大減，相信員工會因應個人情況作決定。

《香港01》正就事件向新巴城巴查詢。



匯達交通上月曾指，乘客量與疫情前相比急降近50%，預料每月將虧蝕6,000萬元，希望政府提供資助，否則或會考慮裁減前線員工。當時管理層向員工發內部信件，指兩巴需實施新一輪臨時節流措施，包括因應客量情況調整班次服務水平、調整更份的工作時數、放取年假或自願放取無薪假，以及減少及停止非必要開支及浪費。

無薪假安排屬自願性質

兩巴近日再向員工發通告，指因應疫情持續，整體乘客量急跌，財政壓力日趨嚴峻，希望員工配合「自願性無薪假」計劃，達至每人平均每月放取1天無薪假的目標。通告指，相信疫情過後，「前途是充滿希望的」，感激員工共度難關。

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工會︰為咗慳錢迫伙計放無薪假

新巴職工會理事長林錦標表示，公司只是不斷縮減開支，未盡力開源，部份原本仍有一定客量的路線，仍然「收車」減班，批評：「為咗慳錢迫伙計放無薪假」。

林錦標續稱，現時前線員工正處於水深火熱，但公司在未諮詢工會，就削減由中巴年代延續至今的補水，如早更車長原本有30分鐘的簽到時間，用作出車前檢查車輛等，但現時縮短至10分鐘。他表示，新措施下，車長每月收入減約數百元。他又指，新巴早前取消工程部員工，原有的45分鐘補水，但事前同樣未與工會溝通。

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城巴職工會理事長林乃華表示，前線車長如每月放一日無薪假，料該月收入減600至700元。他續指，原本車長依賴加班收入，但現時客量少，公司亦減班，收入本身已大減。由於無薪假屬自願性質，員工可按需要放取，如有機場線的車長，就自願放取一周無薪假。他表示，理解公司的決定，暫時未聽聞裁員計劃，相信日後疫情放緩通關後，對依賴機場線的城巴確有幫助。