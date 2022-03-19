4.2萬院友已打針　安老院接種率52%　冀4.15前為合適院友打第二針

本港新冠肺炎疫情嚴峻，不少院舍出現爆發。公務員事務局局長聶德權指，昨日（18日）外展隊已為全部共1,100間院舍所有適合接種新冠疫苗的院友，接種起碼一劑疫苗，目前4.2萬院友已打針，「做到疫苗全覆蓋，已達成階段性目標」。

不過他表示，目前有40％院友因感染而未能打針，估計約10％院友個人或家人反對而未能打針。當局又訂立第二階段目標，將在4月15日前為全港1,100院舍安排不少於兩次外展服務，為合適院友打第二針，或為康復者打第一針。



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聶德權今日（19日）在每日疫情記者會中指，當局目標是在昨日之前，安排外展隊為所有共1,100間適合接種疫苗的院友起碼打一劑疫苗，而目前已達到目標，42,000院友已獲外展、到診醫生或自行安排打針，整體院舍接種率為55%，安老院及殘障院舍則分別為52%及64%。不過他表示，有40％院友因感染未能打針，估計約10％因個人或家人反對未能打針。

聶德權強調，已和院舍及外展隊訂立第二階段目標，在4月15日前為全港1,100院舍安排不少於兩次外展服務，為合適院友打第二針，或為康復者打第一針。預計現時開始至4月中，可有逾兩萬院友打第二針，以名5,000名康復院友打首針。

他重申，第五波疫情中數據顯示，沒有接種疫苗病人死亡率會較高，當局會繼續與院舍營運者及醫護團隊「想方設法，達至所有合適院友都完成接種疫苗，保護自己、員工及香港醫療。」

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