東區多個屋苑污水陽性　當局向五區多幢大廈居民派合共11萬快測包

政府今日（19日）公佈，東區、北區、大埔區、西貢區及元朗區多個範圍，包括連翠邨、柴灣戲院大廈、清河邨、廣福邨、都會豪庭及天澤邨等多個屋苑，其污水檢測結果呈陽性，且病毒量相對較高，或存在隱性患者。當區民政事務處將會由明日（20日）起陸續向11萬名居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約11萬個快速抗原測試包，供自行檢測。



涉及範圍及屋邨、屋苑資料如下：



．東區：康東邨、樂翠臺、高威閣、灣景園、宏德居、仁樂大廈、金源洋樓、永利中心、連翠邨、建業大樓、滿華樓、華泰大廈及柴灣戲院大廈

．北區：清河邨

．大埔區：廣福邨

．西貢區：疊翠軒、怡心園、都會豪庭、慧安園及旭輝臺

．元朗區：俊宏軒、天澤邨及天恩邨

▼3月18日 大窩口邨富邦樓及富民樓圍封檢測▼



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政府提醒市民，使用快速抗原測試包時，應留意和跟從製造商的指示，正確進行測試和讀取結果，並宜在讀取結果後立即拍照以作紀錄。在進行測試前後須潔淨雙手，盡量減少在採集樣本區域內放置非必要用品。測試後，亦需小心包裹和密封測試套件的所有組件，並妥善棄置。若家居環境在採集樣本的過程中受污染，應以1比49稀釋家用漂白水或70%酒精進行消毒。

政府又指，以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電1836 119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

▼快速測試陽性呈報平台填寫資料▼ https://www.chp.gov.hk/ratp

