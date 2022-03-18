封區｜屯門寶田、觀塘和樂邨等7屋邨共10幢樓污水陽性　圍封強檢

本港新冠肺炎疫情嚴峻，多區亦出現爆發。港府今日（18日）指，由於多幢大廈污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府決定就相關區域作出限制與檢測宣告。涉及大廈全為公共屋邨樓宇，包括葵涌大窩口邨富邦樓及富民樓、屯門寶田邨第4座、蝴蝶邨蝶心樓、黃大仙彩雲（二）邨啟輝樓，觀塘和樂邨平安樓、泰安樓和義安樓，香港仔鴨脷洲邨利福樓以及將軍澳健明邨健晴樓。

當局表示，大廈內人士須在其處所等候，直至所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，才可離開其處所。當局指目標在明日（19日）下午約1時完成行動，不過將視乎檢測結果，行動或會延長。



▼3月18日 大窩口邨富邦樓圍封檢測▼



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大窩口邨富邦樓、富民樓圍封強檢

當局表示，由於大窩口邨富邦樓大廈排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，由今日下午3時起作圍封行動，但不包括位於該處的商鋪及停車場。同邨的富民樓則於下午4時起圍封，封區範圍同樣不包括位於地下的商鋪。當局將設立臨時採樣站，並要求受檢人士於今日晚上9時前接受檢測。

寶田邨第4座、將軍澳健明邨健晴樓4時起圍封

另外，由於屯門寶田邨第四座及將軍澳健明邨健晴樓污水樣本同對新冠病毒檢查呈陽性，當局於今日下午4時於兩大廈進行圍封行動，預計分別明日中午12時及下午1時完成。

受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。政府會作安排方便行動有特別困難的人士採樣。不過如大廈內曾於去年12月31日或之後確診新冠肺炎的人士，將無需於強制檢測行動中接受檢測。

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下午5時連封4條屋邨共6幢大廈

政府發言人又指，因應大廈污水樣本呈陽性，下午5時起圍封涉及4條公共屋邨的6幢樓宇，居民需要接受封區強檢。涉及樓宇包括︰

．黃大仙彩雲（二）邨啟輝樓，但不包括位於地下的社會服務單位及非住宅單位；

．屯門蝴蝶邨蝶心樓，但不包括位於該處的安老院及蝴蝶廣場；

．觀塘和樂邨平安樓、泰安樓和義安樓，不包括地下1-14號鋪及和樂邨辦事處；

．香港仔鴨脷洲邨利福樓，不包括位於地下的商鋪及社會服務單位

3月5日至18日曾於涉事大廈逗留逾兩小時人士須強檢

當局又指，根據今日發出的強制檢測公告，除了上述指明人士外，任何於3月5日至18日期間曾身處上述大廈內超過兩小時的人士，即使在圍封行動開始生效時不在大廈內，亦須在3月20日或之前接受強制檢測。由於涉及變異病毒株，審慎起見，已接種疫苗及近日已進行檢測的人士均仍須接受檢測。

當局稱屋宇署設立熱線電話91217579，由今日下午3時起運作，供受檢測宣告限制下的市民查詢及求助。當局又呼籲受檢人士全力合作，登記及進行檢測，強調任何相關人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款10,000元。如不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處罰款25,000元及監禁六個月。

▼3月17日 沙田隆亨邨賞心樓圍封檢測▼



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▼3月17日 彩雲邨白鳳樓、飛鳳樓及玉麟樓圍封強檢▼

