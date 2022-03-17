大坑豪宅上林、雍藝軒等18個屋苑污水呈陽性　10萬居民需自行檢測

本港疫情持續蔓延，政府今日（17日）表示，北區、沙田、灣仔及元朗區共18個屋苑的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，當區民政事務處將會由明日（18日）起陸續向有關地點約十萬名居民、清潔工和物業管理員，派發快速抗原測試包，供他們自行檢測。

涉事屋苑有8個位於灣仔區，北區佔4個，其餘沙田及元朗區各佔3個。



3月17日污水監測呈陽性部分屋苑：



涉及範圍及屋苑如下：



．北區︰嘉盛苑、牽晴間、華心邨及碧湖花園

．沙田區︰富寶花園、利安邨及錦龍苑

．灣仔區︰勵德邨、上林、龍濤苑、浣紗花園、雍藝軒、福興閣、融苑及光明臺

．元朗區︰天華邨、天慈邨及天麗苑

污水監測區域北角區 。（政府新聞處圖片）

政府提醒，使用快速抗原測試包時，應留意和跟從製造商的指示，正確進行測試和讀取結果，並宜在讀取結果後立即拍照以作紀錄。進行測試前後須潔淨雙手，盡量減少在採集樣本區域內放置非必要用品。進行測試後，需要小心包裹和密封測試套件的所有組件，並妥善棄置。若家居環境在採集樣本的過程中受污染，應以1比49稀釋家用漂白水或70%酒精進行消毒。

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士，可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電1836119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

▼3月15日 第五波疫情下市民生活日常▼



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▼快速測試陽性呈報平台填寫資料▼ https://www.chp.gov.hk/ratp

