在家學習｜教育局推幼園贈書及小手作計劃　支援學童增強親子互動

教育局局長政治助理施俊輝今日（20日）以「善用特別假期 保持學習動力」為題，在教育局網上專欄撰文，表示為支援幼稚園協助幼兒在家學習，教育局推出「贈書計劃」和「小手作及資源套計劃」，在最近兩個學年，每年向每名參加幼稚園教育計劃的學生送贈一本圖書，協助學校培養同學的閱讀興趣，並鼓勵親子閱讀。

至於成功申請「小手作及資源套計劃」的幼稚園獲發五萬或八萬元津貼，並向家長提供教材或物料，支援家長在家與子女玩遊戲，寓學習於娛樂，同時促進家庭成員之間的互動。

施強調，疫情仍然嚴峻，對於仍未接種疫苗同學，最的假期活動就是盡快接種疫苗，不但要「齊打」，更要「打齊」。



施俊輝（左）如女兒用紙碟、厠紙筒和手工紙自製風力車，然後玩「大風吹遊戲」。（教育局圖片）

施俊輝表示，有學校運用小積木、小球、玩具車等設計遊戲，讓兒童配合家中材料，如紙巾盒製成的斜台，觀察物件的滾動與滑行，並透過反覆嘗試和比較，發現生活中的有趣現象。

亦有學校提供其他手工材料（如紙條、棉繩、黏貼裝飾等），加上一些小玩意（如小陀螺、小膠印、泥膠等），配合家中常見物品（如飲管、紙杯、廁紙筒等），可讓兒童通過小玩意和做手工（如扇子、風車、傳聲筒等），發展小手肌肉。

施俊輝（左）如女兒利用家中可產生風力工具推動風力車，並一起討論如何令風力車能更快到達終點。（教育局圖片）

有幼稚園派發材料 讓幼童製心意卡小禮物向醫護送祝福

施又指，疫情下，為培養兒童建立關愛別人的心，有幼稚園派發手工紙、皺紙、黏貼裝飾等手工材料，讓兒童繪製心意卡給爸媽，或者親子一起製作慰問卡或小禮物，向醫護或受感染的親友表達情意，送上祝福。

中小學方面，為鼓勵同學善用假期學習，教育局整理了由局方製作的多元網上教材及相關參考資料，涵蓋不同學習領域、科目或課程範疇的一些學與教資源推介項目，供教師按校情使用。此外，「教育局教育多媒體」網站亦提供不同類型的學與教資源，包括短片、動畫、電子書等，能支援同學作持續網上學習。

教育局政助施俊輝籲快打疫苗：不但「齊打」更要「打齊」

施強調，疫情仍然嚴峻，對於仍未接種疫苗的同學，最佳的假期活動就是盡快接種疫苗，不但要「齊打疫苗」，更要「打齊疫苗」。

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