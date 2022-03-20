公務員對封區有怨言？林鄭：非普遍現象　好多人想落場做圍封

政府近日頻密地進行圍封強檢行動，據指導致個別公務員有「怨氣」。特首林鄭月娥今日（20日）回應指，相信這個不是普遍現象，又反指有不少公務員表明「好想落場」做圍封強檢工作，到前線接觸市民。



▼3月19日 順天邨天衡樓圍封強檢▼



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「同事係好想俾機會去做圍封強檢」

林鄭月婉於疫情記者會期間，被問到如何看待有公務員反映「圍封行動做得太多」的說法。她回應指，確實有退休的高級政府同事反映過上述情況，相信是在Facebook看到，但這不是普遍現象，「我都好認真去問過晒啲部門首長，甚至亦都親自落過去屯門（圍封現場）。我得到嘅回應，係嗰30多個部門同事，都係好眾志成城，希望走到去前線，為抗疫出一分力，甚至尋日有一個政策局話，我訓練咗同事好耐，未有機會落場，我哋三位（指身旁的環境局局長黃錦星、署理民政事務局局長陳積志）坐晒喺度聽，同事係好想俾機會去做圍封強檢，等佢好實在咁接觸到市民、為市民服務、安撫市民。」

林鄭又提到，真的走到前線接觸市民時，才會對政策有更多感受，其本人沒有收到部門反映的「怨氣」，確實聽聞有人要工作20多個小時，但「據說我哋都盡量安排佢哋瞓覺嘅」，做完檢測等待結果期間同事會有一些時間休息，但之後他們又要回去做執法行動，所以她同意政府同事十分辛苦，不過是值得的。

她又向記者建議，如果掌握到更多有關公務員反映「唔適合做」或者「唔想做」圍封工作，也很願意收到這些訊息，會重新安排。「因為每日想做圍封嘅同事，係多過我哋安排（的人數）。」她指社交平台個別人士的說法，大家需要再行查證，到底是否普遍的現象。

徐英偉因生日派對風波辭任民政局長。（資料圖片／梁鵬威攝）

拒再評「洪門宴」：無可能保證所有人工餘都符合要求

及後《香港01》記者提到，林鄭昨日提過政府內部對抗疫「不存在督導疏懶或工作乏力」，但年初曾爆出高官生日派對事件，導致現時身旁的民政局負責人都變成陳積志（按：前局長徐英偉因事件下台），到底是否真的做到「所有人都盡忠職守」。

林鄭回應指，政府有18萬公務員，沒有可能保證所有人在工作以外時間的個人行為都符合抗疫的要求，「因為佢哋都係人」，她表明不想再評論過去發生的事，但強調自己已要求展現問責精神處理此事。