方艙醫院六成維修人為導致　濕紙巾塞渠　負責人：有人膠樽丢馬桶

本港新冠病毒第五波疫情持續，中央援建多間社區隔離設施（方艙醫院），近期陸續交付啟用後，曾傳出喉管滲漏、下雨積水致小型水浸等問題。

方艙醫院維保指揮中心負責人接受訪問指，現時方艙醫院逾六成需維修事項，皆為人為造成，又指早前下雨後積水，是因隔離人士將大量濕紙巾棄於馬桶沖走，令污水渠淤塞所致，更指有人連膠樽亦丢入廁所沖走。



有些是你想像不到的，連膠樽也丢進廁所沖走。 香港社區隔離設施維保指揮中心副總指揮陳樹偉

▼青衣方艙醫院早前出現積水▼



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35%維修工作涉零件鬆脫、故障及日常保養等

青衣方艙醫院啟用至今逾半個月，曾傳出設施有問題而需維修的消息。

中國建築國際集團香港社區隔離設施維保指揮中心副總指揮陳樹偉指，方艙醫院內，零件鬆脫、故障及日常保養等工作，只佔整體維修工作的三成半，其餘逾六成皆是隔離人士不當使用設施所致，亦有零星個案為非善意的人為破壞。

維保指揮中心副總指揮陳樹偉指，方艙醫院內逾六成維修工作，皆是隔離人士不當使用設施所致。（梁鵬威攝）

陳樹偉舉例指，早前青衣方艙醫院的去水井淤塞，影響所有去水系統，指揮中心召車通渠後，在去水口找到大量濕紙巾及雜物，「有些是你想像不到的，連膠樽也丢進廁所沖走。」

加告示提醒勿將非水溶物品沖落廁所

青衣方艙衣院早前亦曾因地面不平，於下雨後出現大量積水，市民需踩過多張膠椅來往洗手間。

指揮中心維保主任李思成指，當日去水口被大量濕紙巾堵塞而造成積水，已就事件向保安局提交報告，並已於洗手間加上告示及垃圾桶，提醒隔離人士勿將非水溶物品沖落廁所。

▼方艙醫院工人模擬處理水浸▼



天文台預測一道冷鋒會在星期三（23日）早上橫過廣東沿岸，預料本港星期二晚上至星期三間中會有驟雨。副總指揮陳樹偉表示，渠務署及建築署亦已就相關低窪地區，重新作出檢視及處理，出現水浸的話，會使用水泵及手提發電機抽走積水。

除下雨致積水外，早前曾有傳媒報道，指青衣方艙醫院有淋浴間的去水喉管出現持續滲漏，以致地面有水積聚。建築署當時指已即時安排承辦商到場了解，及進行緊急維修。

▼青衣方艙醫院社區隔離設施維保指揮中心▼

