鄧炳強：管理方艙醫院以人為本　中央援建快速落成「很感動」

保安局局長鄧炳強接受內地傳媒訪問時表示，保安局主要負責隔離設施的管理和運作，會以人為本管理好方艙醫院。
指紀律部隊承擔大量工作 消防處救護員壓力大
鄧炳強接受《中新社》訪問時表示，保安局的抗疫特遣隊主要負責管理中央援建的大型隔離設施，目前五個隔離設施目入住率由75.4%至91.9%。他指隔離設施措施小區式管理，由指定人員負責聯絡，照顧生活需要，希望做到以人為本。他提到已經簡化入住登記流，抵達後先安頓好才填寫資料，省卻排隊時間。
除了管理隔離設施，鄧炳強指紀律部隊在自己崗位做了大量工作，提到消防處的救護員承受很大壓力，而警隊亦要參與圍封行動，海關和入境處職員協助人流和物流。
疫情之下仍有人違反限聚令，鄧炳強表示警方聯同食環署等多個部門有展開執法行動，包括檢控公眾場所不戴口罩等。
▼3月3日 青衣隔離設施運作情況▼
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完成居家檢疫即看望青衣隔離設施
鄧炳強妻子2月確診，鄧需要留家檢疫。他表示檢疫期完結後第一時間到青衣看中央援建的隔離設施，對於7天內起好設施「可說是香港創造了一個歷史」，從中感受到中央對香港的受，「我真的很感動」。
鄧炳強透露，保安局未來工作重點是管理河套區應急醫院，其次如香港要做全民檢測，亦要做準備。
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