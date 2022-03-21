青衣方艙醫院設維修指揮中心　與保安局組應急小組應付風季雨季

中央援建的社區隔離設施（方艙醫院）陸續交付及啟用，中建國際於青衣方艙醫院設24小時維修指揮中心，統籌多個隔離設施的維修工作及物資分配，指「收call」後半小時內會有工人到場處理個案。

指揮中心亦與保安局、天文台等部門，組成「壞天氣應急小組」，改善方艙醫院的去水位及商討對策，為未來的雨天及風季作出準備。



中國建築國際集團於青衣方艙醫院建設24小時的社區隔離設施維保指揮中心，統籌六個隔離設施的維修工作。（梁鵬威攝）

青衣維保指揮中心統籌六個維修及保安工作

多個方艙醫院3月起陸續交付及啟用，中國建築國際集團接管六個社區隔離設施的維修工作，並在保安局協調下，回收使用損壞的貨櫃，於青衣方艙醫院建設24小時的社區隔離設施維保指揮中心，統籌六個隔離設施的維修工作，及日常保安協調。

▼青衣方艙醫院社區隔離設施維保指揮中心▼



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收維修求助後半小時 穿好防護衣工人到達現場

指揮中心日間有30名人手，200名工人當值，晚上亦有逾百名工人值班。保安局或方艙醫院熱線收到隔離人士的維修求助後，會通知指揮中心的客户主任，中心會即時將資料輸入電腦系統，半小時內工人會穿好防護衣，帶同物資到達需維修的現場。

指揮中心的電腦系統會統計報修個案數目、類別，及已完成宗數等數據。據系統顯示，新田方艙醫院的報修個案中，消防相關的佔最多；洪水橋方艙醫院的個案，消防相關報修亦佔最多，其次分別為熱水爐和冷氣。

▼工人前往維修流程▼



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「壞天氣應急小組」包括天文台 提供實時天氣資訊

中國建築國際集團香港社區隔離設施維保指揮中心副總指揮陳樹偉指，保安局牽頭組成「壞天氣應急小組」，小組成員包括天文台、建築署、渠務署、機電署及運輸署等部門，以即時處理下雨天及未來的風季帶來的問題。在天文台的協助下，指揮中心辦公室亦能取得各區的實時天氣資訊。

天文台早前預測，香港將於6月進入風季，面對即將來臨的雨天及颱風，指揮中心維保主住李思成指，方艙醫院交付前會進行航拍，了解設施內的低窪地區及排水口，以識別風險，同時發出就使用的材料發出標準化指引，適時檢視存貨及補充物資。

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陳樹偉表示，將按照渠務署建議，在首兩場雨後盡快清理去水口的雜物，並在夜間、臨近風險天氣前後，每兩小時主動作出檢查，職員亦就有關情況進行過實地演習。李思成表示，維修工作會以保障隔離人士的正常生活為優先，並會將防滑卡板、沙包、發電機等部份物資，存放隔離設施內風險較高的地方，以加快行動。

隔離設施於短時間內建成，交付初期有不少地方仍需執繕。李思成指，設施交付後，每個項目會留下兩名負責人，及一半以上的管理人手，應付初期維修需求，及進行原地修整。他表示交付初期，絕大部份維修工作由本地負責人處理，高峰期過後，將由青衣指揮中心統一派發資源及監察。

維保指揮中心副總指揮陳樹偉指，保安局牽頭與各部門組成「壞天氣應急小組」，以即時處理下雨天及未來的風季帶來的問題。（梁鵬威攝）

除指揮中心外，指揮中心副總指揮陳樹偉指，因青衣方艙醫院位置較好，離最遠的粉嶺馬適路隔離設施亦只需半小時車程，故會同時儲備工具物資，未來將成為各隔離設施的後勤補給中心。