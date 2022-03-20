疫苗通行證｜染疫後無呈報　可睇醫生取豁免證明取代

政府今日（20日）宣布調整「疫苗通行證」接種要求，包括第三階段提早至5月性實施、縮短接種第二及第三劑疫苗之間的寬限期。而康復者接種安排，12歲以上人士如在感染前已接種第二或第三劑疫苗，或仍處於康復後6個月內，毌須再打針。



衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，如康復者未接種足夠疫苗，亦未曾向當局呈報自己曾染疫，可選擇看醫生提供證據，以獲得醫學豁免證明書。



張竹君表示，如康復者未接種足夠疫苗，亦未向當局呈報，可看醫生提供證據，以獲得醫學豁免證明書。

被問到政府提到實施疫苗通行證，如康復者未接種足夠疫苗，亦未向當局呈報，應如何處理。張竹君回應指，個別康復者如有證據曾感染新冠病毒，同時醫生亦相信該證據，則對方可簽發醫學豁免證明書，「如果佢話懷疑自己有感染就比較難。」

不清楚自己是否曾染疫 張竹君：可安心打針 唔會話有好大後果

她提醒，部分市民或感染後並無病徵，因此不清楚是否屬康復者。她指，該批市民亦可安心接種疫苗，「亦都唔會話打咗針有好大後果。」她解釋，康復者不需要3個月內打針，因稍後打針有利免疫力反應。

她亦強調，康復者於病癒後3個月，再感染的機會較微。但她指，雖然康復者的傳染力非常低，但為個人及他人的健康著想，仍須保持衛生習慣。

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