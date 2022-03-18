疫苗通行證｜醫生憂做錯拒發疫苗豁免　促食衛局儘快推出確診碼

近日有診所未診症或檢視病歷發疫苗豁免，診所負責人及護士被捕。疫苗可預防疾病科學委員會成員暨家庭醫生林永和表示，不少醫生對應否發出豁免證明書都存有疑慮，「驚做錯事、濫發」。又建議食物及衞生局盡快推出確診碼，提供QR code作疫苗通行證用，讓市民可進入有關處所。



▼2月24日 疫苗通行證首日



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以確診碼作疫苗通行證

林永和接受香港電台訪問時提到，多確診者因未打齊兩針而擔心未能出入部份處所，根據疫苗通行證網頁，確診者或康服者可用SMS、隔離令、出院紀錄作證明，但仍有市民反映部份處所職員不容許他們進入，建議食物及衞生局盡快推出確診碼，提供QR code作疫苗通行證用，讓市民可進入有關處所。

林永和建議食物及衛生局盡快推出確診碼，提供QR code作疫苗通行證用，讓市民可進入有關處所。（張浩維攝／資料圖片）

醫生對發豁免書存有疑慮

又提到不少醫生對應否發出豁免證明書都存有疑慮，「驚做錯事、濫發」，加上未來一至兩星期會有確診碼，所以不少醫生均表示短期內不會發出豁免證明書。又提到指定診所有為市民發出豁免證明書，以證明確診後90日內因醫學原因而未應接種疫苗，但強調戴口罩及社交距離等防疫措施都不可掉以輕心。早前醫學委員會建議打兩針後確診不需再接種疫苗，林永和指當中不包括打第二針後14日內確診的患因，因該第二針並非有效接種，需於3個月內再重新接種第2針疫苗。

建議疫苗通行證應更個人化

林永和又建議優化疫苗通行證，應更個人化，包括仍需接種多少針才完成接種，何時要接種疫苗，才可讓疫苗通行證到位，對於經濟重啟、重開表列處所而言都十分重要。至於有長期病長者家人染疫後被拒處方口服藥物，林永和指是複雜決定，有足夠資源會於5日內為患者處方藥物，高危患者及未完成接種人士就會優先。