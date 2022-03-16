疫苗通行證｜稻香局部重開　熟客趕飲早茶解癮：打兩針唔搭枱唔驚

第五波疫情下，不少食肆停業，3月1日起全線暫時停業的稻香集團，5間分店今日起（16日）恢復堂食及外賣自取服務。其中位於粉嶺的分店，復業首日早茶時段客人僅佔約20枱，職員承認較往常冷清，或因首日重開很多街坊未知情，人客較少。有市民表示，每日習慣獨自飲茶，稻香停業期間有往區內其他酒樓飲茶，因已接種疫苗，不擔心染疫。亦有市民表示，疫情下無處可消遣，日日飲茶主要是想與朋友聚首聊天。



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早茶時段入座率約一半 無需等位

粉嶺碧湖花園商場的稻香今重開，早上約10時，仍屬早茶時段，但全場僅有約20枱客，目測入座率不足一半，無需等位已可入內飲茶。有稻香職員表示，相信是因為今日第一日重開，很多街坊不知道，客人才比較少。

據現場所見，大多數來飲茶都是二人結伴而來，有數枱人客是三人同行，他們需要分座用餐，兩張枱中間亦需隔著透明膠板。另有數枱則是獨自一人來飲茶。

每朝也要獨自飲茶 市民黎先生：做好防護不擔心染疫

市民黎生稱習慣每朝獨自飲茶，在稻香停業期間，他會改去居所附近的另一間酒樓。他續指，自己已接種兩劑科興疫苗，並稱飲茶時都是自己一個人一張枱，不會坐近其他人，相信自己已夠小心、做好防護，不擔心因飲茶染疫。

疫下常留家 困到人都癲：出嚟飲茶會舒服啲

今早跟家人來飲茶的市民吳太則表示，疫情下經常留家，「困到人都癲，出嚟飲茶會舒服啲。」她已接種三劑復必泰疫苗，家中亦已備好藥物，不擔心染疫。吳太及她的家人亦提到，區內雖然有其他酒樓在過去兩周繼續營業，但稻香的食物比較美味，故得悉今重開便特意前來。

另一位市民林女士表示，該處一直是朋友聚腳點，疫下大家不敢經常外出，在家能走動空間有限，故與朋友習慣一起飲茶聊天。稻香停業逾兩周，也無到其他地方飲茶，直至今日稻香重開，她與朋友飲茶聊天的活動才繼續。

林女士指，茶樓是她與朋友的聚腳點。（江麗盈攝）

市民任太指，無留意稻香集團曾全線停業，今日只是一家三口剛好路過、決定飲茶。問及疫情嚴峻，會否擔心染疫，任太笑稱「唔擔心，煮到埋嚟就食。」

稻香集團早前宣佈全線分店停業直至疫情緩和，該集團昨日（15日）於社交平台公布，旗下5間分店恢復的早上七時至下午四時堂食及外賣自取，包括4間分別位於天水圍天瑞商場、粉嶺碧湖花園商場、屯門海趣坊及青衣城的稻香，及位於將軍澳新都城的稻香茶居。