32個屋苑及快富街唐樓區污水陽性　14萬人獲派快測包自檢

政府今晚（20日）公布黃大仙區、大埔區、九龍城區、深水埗區及油尖旺區多個範圍，檢測到污水呈陽性，病毒量相對較高，懷疑有隱性患者存在。涉事地區包括黃大仙區樂富邨、九龍城區家維邨、深水埗區元州邨和大埔八號花園等逾32幢大廈。當區的民政事務處將會由明日（21日）起陸續向約14萬名居民、清潔員工和物業管理員工，派發快速測試套裝，供自行檢測。



旺角長旺道、廣東道及新填地街附近一帶樓宇獲派快測包。（政府新聞處）

涉及污水呈陽性需自行檢測的地區及屋苑名單：

．黃大仙區 — 慈正邨、慈樂邨、慈愛苑、樂富邨、德強苑、康強苑及嘉強苑

．大埔區 — 大元邨、昌運中心、翠屏花園、八號花園、汀雅苑、海寶花園、榮暉花園、美新大廈、美利大廈、粵發大廈、順景樓、榮明花園、榮麗苑、省躬大廈及安樂樓

．九龍城區 — 家維邨、紅磡邨、紅磡灣中心、聯成大廈、黃埔唐樓及寶石戲院大廈

．深水埗區 — 元州邨、寶熙苑、寶麗苑及永隆大廈

．油尖旺區 — 旺角長旺道、廣東道及新填地街附近一帶樓宇

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政府提醒市民，使用快速抗原測試包時，應留意和跟從製造商的指示，並在讀取結果後立即拍照以作紀錄。進行測試前後須潔淨雙手，盡量減少在採集樣本區域內放置非必要用品。進行測試後，亦要妥善棄置。若家居環境在採集樣本的過程中受污染，應以1比49稀釋家用漂白水或70%酒精進行消毒。

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電1836 119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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