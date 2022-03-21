疫情｜林鄭：高峰已過仍嚴峻　4.20前不會放寬社交措施　重推強檢

第五波疫情有放緩跡象，行政長官林鄭月娥今日（21日）公布社交距離措施的中期檢討和全民強制檢測仔細方案，她引述專家指，疫情高峰期已過，本港確診數字呈下降趨勢，惟仍有些「波動」，因此在原定的社交距離措施的4月20日限期前，仍難以放寬大部分措施。

另外，特首又提到，在未來一個月，將會因應風險評估重推強測檢測，政府亦會大力推廣快速測試。



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林鄭月娥早上在抗疫記者會中形容，過去四星期的疫情是「驚濤駭浪」，但專家近日的分析認為，第五波疫情高峰已過去，本港確診數字呈下降趨勢，而在污水監測方面，人均病毒量下跌，昨日（20日）較一個月前的2月22日跌得「相當多」，惟過去兩天有所反彈，她期望有關反彈只是波動，並不是趨勢，「整體係有所下降，但亦都係喺度波動」，現階段難言透過封區揪出的陽性個案愈來愈少。

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她續指，現時供港物資已得到中央政府全面保障，本月底，甚至是本周內，將會向全港市民派發防疫服務包，裏面已包括快速測試套裝，以方便市民繼續自行檢測有否染疫。

雖然疫情高峰期已過，但林鄭月娥形容，情況仍然嚴峻，逆轉只是「間歇波動」，而距離原定社交距離措施實施限期的4月20日，仍有一個月時間，憂慮會有反彈，明言大部分措施在限期前都不會放寬。

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她表示，在此期間要聚焦減少死亡和重症，並要協助院舍恢復元氣，情況穩定但未完全康復的長者，正轉送到政府開設的暫批中心，政府亦已大幅放寬院舍外勞輸入，以讓院舍恢復過來。

另外，她又提到，在未來數月亦會進一步擴大核酸測試的能力，目前暫時停止的強制檢測亦會因應風險評估重推，政府亦會大力推廣快速測試，故政府的防疫服務包內亦會包含快速測試，並呼籲民間團體多向市民，特別是高風險人士派發快速測試包，衞生防護中心已更改指引，要求檢測陽性的市民必須在24小時內呈報結業，讓政府能更好地掌握市民的感染情況，並更加識別出感染者隔離和治療。

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