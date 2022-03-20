林鄭記招力銷驗污水、圍封強檢　梁栢賢：在疫情高峰進行低效擾民

第五波疫情持續，特首林鄭月娥今早（20日）聯同環境局局長黃錦星舉行疫情記者會，宣傳污水監測、圍封強檢有助追蹤疫情。不過，醫管局前行政總裁梁栢賢質疑，當局在疫情高峰期繼續進行污水檢驗，只會重複檢測已確診患者，是浪費資源及擾民之舉，促當局檢視效用，利用資源解決其他問題。



梁栢賢今日（20日）在社交專頁發文指，疫情爆發期間繼續進行污水檢測，是浪費資源之舉，解釋因污水呈陽性而須圍封強檢的大廈中，揪出的感染個案僅佔整體確診人數不足3%，及全港人口的0.3%，而香港現已過百萬人確診，超過10%人口染疫。

他指，居家隔離的確診患者把病毒排泄，因此污水檢測呈陽性只反映處於疫情高峰期，「如果又做圍封強檢，可能只是重複一些已經確診市民再做檢測，是無必要。」他質疑在疫情高發期進行污水檢測、圍封強檢是低效擾民措施，消耗緊絀的抗疫能力。

梁栢賢認為，政府應該平估污水檢測的效用，好好利用資源解決其他樽頸，待疫情回落到低水平再考慮執行，要符合成本效益。

第五波圍封逾250次 揭2.3萬宗陽性個案

不過，特首林鄭月娥今早在疫情記者會指，第五波疫情以來，已進行逾250次圍封行動，超過35萬人居民接受檢測，並成功揪出2.3萬宗陽性個案，比率約為2%至3%。她形容，如並非及早識別出有關個案，就會在社區引起更大傳播。