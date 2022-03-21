被批疫情高峰驗污水圍封低效　黃錦星重申早著先機：命中率逾10%

政府在第五波疫情透過污水監測追蹤隱性患者，但被醫管局前行政總裁梁栢賢批評在疫情高爆發期，繼續做污水檢測的圍封強檢是浪費資源，屬低效擾民措施。環境局局長黃錦星今日（21日）在港台《千禧年代》回應指，圍封找出的隱形患者不包括已知陽性患者及新冠康復者，過去一個月平均命中率超過10%，直言「數字說道理」。



▼3月20日 觀塘和樂邨恒安樓圍封檢測▼



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黃錦星解釋，過去數波疫情已積累經驗，不只是看污水有否病毒，還有濃度高低，找出非重覆感染患者，即使新冠康復者回家，其排出的病毒濃度相對較低。對於居家隔離患者，他指圍封好高風險的樓宇時，也會留意居民有否已因快速檢測呈陽性，從中仍找出不少隱形患者，「近一個月平均命中率超過百分之十，睇到好明顯數字說道理。」

重申污水監測是「早著先機」

黃錦星表示，透過污水分層分級分區分點監測，發現過去兩日疫情有反彈回升跡象，例如觀塘順天邨天衡樓有約1,280人接受檢測，發現223宗初步陽性個案，佔受檢人數約17.4%，當中不包括已知確診者，反映大廈每5、6個人中已有1人染疫，強調污水檢測對於有爆發危機的樓宇有明顯效益。他又指，近兩日有少數污水監測點沒有發現病毒。

他說，不同疫情階段找到的確診個案不同，在第五波早期發現數宗個案已具代表性，直言沒有「硬指標」，一個隱形患者亦感染家人及鄰居，從而引起爆發，故污水監測作用是「早著先機」，當患者未知感染，早4日前已可在污水找到感染信號。

環境局局長黃錦星強調，污水檢測對於有爆發危機的樓宇有明顯效益。。

▼3月15日 第五波疫情下市民生活日常▼

