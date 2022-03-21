偷拍女童如廁　幼稚園前總監上訴得直　官指是嚴謹司法制度得益者

幼稚園前總監涉在其家中洗手間裝偷拍鏡頭，拍到一名女童如廁和露出私處。他被裁定製作兒童色情物品罪成，遭判囚3個月。他早前就定罪和判刑提上訴，而高等法院法官今(21日)頒判辭，指片段雖暴露女童的性器官，但不涉性的行為、方式或情景，未能符合兒童色情物品的定義，遂裁定他上訴得直。惟法官指，前總監的意圖昭然若揭，他是嚴謹司法制度的得益者，應以此為誡，否則必有一天墮入法網。



上訴人馬祖堯原被控於2014年至2018年的某天，在其油麻地柯士甸道西的住製作兒童色情物品，即一段拍到其年幼女童小便時露出私處的影片。

指控方未能在毫無合理疑理下證明 影片對片中女童作色情描劃

法官在判辭指，涉案片段拍到一名年幼女孩在如廁時，暴露了生殖器官，當中沒有任何直接或間接涉及性的元素，難以視作法例中「色情描劃」定義所指涉及性的行為。

法官續指，雖然影片中所暴露的是一個女童的性器官，但暴露的情況並非涉及性的方式或情景，以並非是在毫無必要下，作出暴露以達致涉及賣弄色情的目的。控方未能在毫無合理疑理下證明，影片對片中女童作色情描劃。

指上訴人是謹司法制度的得益者 應以此為誡

對於律政司陳詞指，上訴人在住所洗手間安裝隱藏的閉路電視鏡頭拍攝，必然出於猥褻的心態。惟法官指，這改變不了片段內容未能符合兒童色情物品的定義。法官因此裁定，上訴人上訴得直，撤銷原本的定罪和判刑。

惟法官最後指，上訴人在家中的洗手間秘密地安裝閉路電視拍攝系統，意圖昭然若揭，更拍到一些成年女子的祼體片段。法官直指，上訴人是嚴謹司法制度的得益者。他應以此為誡，否則必有一天墮入法網。

案件編號：HCMA270/2020