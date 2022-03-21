取消禁飛令｜檢疫酒店爆滿　4月一房難求　酒店指或將有房間騰空

港府今（21日）公布，將由4月1日起取消9個國家禁飛令，已打齊針於海外的本港居民，抵港時其入住指定酒店的檢疫期限將可減至7天。

《香港01》翻查25間可供預約的檢疫酒店，發現大部份於4月已告爆滿，部份酒店更於未來3個月「清零」，要趁下月中旬復活節假期或暑假檔期回港者，相信較難撲位；個別酒店於5月起有檢疫房間可供預訂，但僅屬小量，亦有酒店職員指，檢疫要求日數縮短後，或有客人改動預約，屆時或可釋放部份房間。

酒店業主聯會則指，相信部分因應疫情已轉作社區隔離設施的檢疫酒店，可按檢疫需求狀況「回頭」，但需與港府磋商。



港府今（21日）公布，將由4月1日起取消9個國家禁飛令，另已打齊針、於海外的本港居民，抵港時其入住指定酒店的檢疫期限將可減至7天。（資料圖片／羅君豪攝）

特首林鄭月娥今宣布，由4月1日起，港府取消9個國家（澳洲、加拿大、法國、印度、尼泊爾、巴基斯坦、菲律賓、英國、美國）禁飛令。入住檢疫酒店日數則大幅縮減，倘完成接種疫苗及檢疫期間符合檢測要求，僅需預訂最少7晚。



根據港府公布的第七輪指定檢疫酒店名單，共有44間酒店可供海外抵港人士預約入住，但當中19間於4月至6月期間不接受預約，個別酒店最早可於5月開放預約。該19間酒店中，部份已轉作社區隔離設施。

大部份酒店4月可供預約房間已爆滿

記者今日下午一時許登入餘下的25間酒店官網搜尋及致電酒店前台查詢，發現大部份酒店於4月可供預約的房間已爆滿，部份酒店房間於未來3個月更已全數「清零」。有個別酒店最早可於5月上旬提供為期7晚的檢疫房間，但剩餘無幾，系統顯示「僅餘最後一間」，其房型亦非該酒店最廉價之選，屬每日房價3千元的「豪華海景房」，完成7天的檢疫期承惠2.1萬元，但「拉上補下」計算，即使選擇較貴房型，或亦較原先14天的檢疫期花費較低。另有酒店於5月下旬「有房」，7晚連同服務費，承惠9,099元。

有酒店於5月下旬「有房」，7晚連同服務費，承惠9,099元。 ( 荃灣西如心酒店官網截圖)

另一間7天隔離期、一萬元有找的香港逸蘭銅鑼灣酒店，則最快6月有位。(香港逸蘭銅鑼灣酒店官網截圖)

若有客人取消或能釋放更多房間

雖然有少數酒店於其預約系統上顯示最早於5月「有位」，不過受制於系統設定，僅容許選擇最少入住14晚，故亦未能成功經系統預約入住7晚。此外，有最少兩間未來3個月已告爆滿的酒店職員指，暫未收到政府指令，倘確實隔離日數降至7晚，或有客人會取消部份預約日數，屆時則可釋放更多隔離房間，著記者可經電郵留下聯絡方法。

相信暑假是需求高峰期

香港酒店業主聯會經理陳媛妍表示，業界經歷過去多輪檢疫酒店變動周期，已適應及有經驗應對，今次新措施會令業界增加行政工作，包括聯絡客人改動預約狀況等，相信都能夠消化得到。她預期下月禁飛令解封後，檢疫酒店預約將會大增，當中以暑假屬需求高峰期，因不少海外留學生會返港。她預料，隨著檢疫日數要求縮減，酒店可釋放更多檢疫房間外，亦預視將有新酒店願意加入，另亦相信部分已轉作社區隔離設施的檢疫酒店，可因應情況「回頭」，向海外抵港居民提供檢疫房間，但需與港府磋商。

林鄭月娥今日於記者會表示，現時本港有25間檢疫酒店，共提供6500間檢疫房間，當局昨晚檢視後，得悉約有7至8成房間已預約。她透露，會要求當局跟進及尋找新酒店加入，以便利回港居民。