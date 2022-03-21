禁飛令4月1日起取消　打齊針可上機　港人返港檢疫期縮至最短7日

第五波疫情下，政府早前向9個國家實施航班熔斷機制至4月20日，禁止相關地區來港的民航客機着陸香港，身在有關地區港人亦無法回港。行政長官林鄭月娥今日（21日）形容，熔斷機制已經不合時宜：「因為佢哋（9個國家）疫情不比香港差，而且大部份返嚟都無乜病徵嘅人士。」林鄭指，如繼續實施上述機制，會令滯留相關地區的港人感到極大困擾，決定4月1日起取消禁飛令。

林鄭月娥又稱，有人認為港府對入境人士要求，較本地確診者或其密切接觸者的要求更嚴厲，影響香港營商環境。她續指，會理順入境安排，不再按風險分級，由4月1日起，所有從海外到港的人士，如檢疫隔離期間，其檢測結果均為陰性，就可於第7天提早離開檢疫酒店。



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港府在第五波疫情下，向澳洲、加拿大、法國、印度、尼泊爾、巴基斯坦、菲律賓、英國和美國9國實施航班熔斷機制，禁止相關地區民航客機着陸香港，近期連接有外國商會對禁飛令表示不滿，促港府盡快放寬。

林鄭月娥：禁飛令不合時宜 （相關國家）疫情不比香港差

林鄭月娥承認，相關措施非常嚴厲，年初上述國家疫情嚴重，現時有部份都日增5至7萬宗確診個案。不過她形容，禁飛令已經不合時宜，「因為佢哋疫情不比香港差，而且大部份返嚟都無乜病徵嘅人士」，如繼續實施上述機制，會令滯留相關地區的港人感到極大困擾，而且上述地區有不少人來港，遂決定4月1日取消禁飛令。

港人回港3條件：完成疫苗接種、48小時核酸陰性及預訂至少7晚檢疫酒店

林鄭月娥續指，有意見認為，港府對入境人士的要求，較本地確診者，或其密切接觸者的要求，包括隔離措施等都更嚴厲，「影響到香港嘅營商環境，尤其是周邊地方，歐美嘅地方，已經循一個放寬嘅方向做緊」。她表示，會理順入境安排，國家不再按風險分A、B、C身等級別，由4月1日起，完成疫苗接種的海外港人，登機前需要有48小時內的核酸檢測陰性證明，並需先預訂至少7晚的檢疫酒店，方可以登機。

她續稱，抵港人士到香港機場後，需在機場接受核酸檢測，並等候結果，如結果為陰性，便會獲發14天的「檢疫令」，並再乘專車到已預訂的檢疫酒店；之後在檢疫酒店期間，需每日做快速抗原測試，並於第5天及12天接受核酸檢測，如第5天的核酸檢測，以及第6、7天的快速檢測結果為陰性，就可提早離開檢疫酒店。

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上述人士如選擇提早離開檢疫酒店，須接受7天的自行監測，並在抵港第12天到社區檢測中心做核酸檢測；如繼續留在檢疫酒店，則於第12天做酒店內做核酸檢測，如結果為陰性，可於第14天離開檢疫酒店。

第6第7日快速測試均陰性即完成隔離

假如第5或12天的核酸檢測，又或每早的快速檢測出現陽性，相關人士須送往社區隔離酒店，並獲發「隔離令」，之後其隔離安排就如同一般本地隔離人士，即如第6、7天的快速測試結果均為陰性，就即完成隔離，可如常生活。

林鄭月娥表示，4月1日是最早實行上述措施的日子，在重啟航班來港後，預訂檢疫酒店及機票並不容易，根據之前經驗，需預留至少8至10日準備時間，相關部門會與機管局商討安排，通知航空公司安排客機復航，而且港口衛生部門亦要加快核酸檢測能力，以應付入境人數上升。

檢疫酒店現8成滿 將增加數目讓有意回港人士更易返港

林鄭月娥又指，現時有25間檢疫酒店，一共6,500間房間，預訂率已達七至八成，故預訂有一定困難，會與業界商討，以增加酒店改作檢疫用途，令有意回港人士更易返港。

國泰歡迎決定 正積極恢復更多由4月1日起抵港的航班

國泰航空表示歡迎港府決定解除所有客機航班從九個國家抵港的禁令，及放寬已完成接種疫苗的香港居民抵港後隔離要求。國泰正積極為乘客恢復更多由4月1日起抵港的航班，並盡力減低因航班熔斷停飛而可能為乘客引致的不便。