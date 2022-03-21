取消禁飛令│估計約1萬外傭準備來港　中介：本地外傭冇得再叫高價

特首林鄭月娥今日(21日)召開防疫措施記者會，宣佈由4月1日起，取消9個國家包括菲律賓及印尼等實施航班「熔斷機制」，禁飛令消息一出，有僱傭公司負責人表示已有本地僱主原先想聘用本地外傭，即轉回留意海外傭工，相信措施實行後，本地傭工薪金叫價有所回落。



林鄭月娥稱禁飛令已經不合時宜，由4月1日起，不再按風險分A、B、C身等級別，完成疫苗接種的海外港人，登機前需要有48小時內的核酸檢測陰性證明，並需先預訂至少7晚的檢疫酒店，方可以登機。

她續稱，抵港人士到香港機場後，需在機場接受核酸檢測，並等候結果，如結果為陰性，便會獲發14天的「檢疫令」，並再乘專車到已預訂的檢疫酒店；之後在檢疫酒店期間，需每日做快速抗原測試，並於第5天及12天接受核酸檢測，如第5天的核酸檢測，以及第6、7天的快速檢測結果為陰性，就可提早離開檢疫酒店。

安樂窩僱傭中心執行董事王偉東（Daniel）表示禁飛令取消後，預計會有1萬名外傭抵港，他說：「由1月至3月，積壓最少每月1萬位工人等待來香港。」

機票價格有望回落

對於屆時僱主是否需要搶機票及酒店，王偉東表示正與航空公司洽談中，「如果菲律賓航空、CEBU、CX都同時開返客機來港，相信價錢無之前咁貴，但酒店方面，相信仍會很緊張，因為早前$650以下的隔離酒店大部份都被政府徵收作第五波防疫之用，要5月先可以陸陸續續開返。我們觀望如日後新搭建的隔離營如可以開放予外傭來港隔離，才可大幅舒緩外傭來港的壓力。」

他建議：「現時航空公司如果到港航班上3個乘客確診，該航班會觸及熔斷，會停14日，此措施都較為不合時宜，菲印當地中介、僱傭中心、僱主、工人因此熔斷方案經常要作突然安排，由於改航班時要顧及酒店房間供應，往往外傭一延後就要一兩個月，希望政府細化措施後，放寬此措施。」

🔼🔼🔼相關文章👉🏻👉🏻👉🏻外傭疑不滿僱主拍短片指罵 態度囂張：你而家試下請工人請得到咩👈🏻👈🏻👈🏻🔼🔼🔼

本地外傭薪金叫價下降

王偉東預計新措施一出，會對本地外傭薪金叫價有影響，他說：「已經有僱主原本只考慮本地現成女傭，剛剛都開始轉睇海外女傭，所以對本地現成女傭叫價薪金會有影響，本地外傭冇得再叫高價。」他指出現時請一個海外傭工的費用已較早前大減，「7日隔離加中費加機票差價全部約$23000-25000，相比之前高峰期要$33000，已平了很多。」

隔離酒店供應增加



香港家庭傭工僱主協會主席容太說：「措施一旦落實，應紓緩滯留個批外傭，人數約5千。同時隔離期為7日，當中也存在風險，因為外傭一旦感染，僱主需要也需要照顧外傭，不過對於急需外傭協助的家庭來說也會搏一搏。至於隔離酒店因為已開放，相信會沒有早前緊張。」

香港僱傭公會主席陳東風估計累積在外女傭有四千人左右，對於新措施之隔離期為七天，變相可令酒店供應量提高一倍，希望有助外傭來港。

🔼🔼🔼相關文章👉🏻👉🏻👉🏻外傭鬧僱主短片爆紅 當事人再拍片直言：僱主對姐姐有良心唔使驚👈🏻👈🏻👈🏻🔼🔼🔼