放寬社交｜旅發局擬推「賞你遊」郵輪「公海遊」版　名額約4萬個

第五波疫情逐步放緩，旅發局今日（21日）公布新一年工作計劃，並於第五波疫情緩和後，推出公海遊版的「賞你遊」，預計提供約4萬名本地公海遊乘客名額，同時會重新推廣受市民歡迎的「賞你遊香港」和「賞你住」活動，支援旅遊及酒店業界，惠及零售和飲食業界，刺激本地經濟。

基於最新疫情發展，旅發局預計下半年旅客數字會有較顯著增長，預計今年全年訪港旅客約 960 萬人次，約為 2019 年訪港旅客數字的 20%，但強調數字於目前存有極不確定性，難以準確估算。



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旅發局：疫情緩和後馬上重推「賞你遊香港」和「賞你住」

旅發局今日公布，待疫情紓緩後，將馬上重新推廣受市民歡迎的「賞你遊香港」和「賞你住」活動，支援旅遊及酒店業界，惠及零售和飲食業界，刺激本地經濟，並推出公海遊版的「賞你遊」。旅發局指，將繼續支援有意在香港營運公海遊的郵輪公司，包括透過推廣等方式，以吸引更多市民參與郵輪旅遊。

利用「防疫抗疫基金」2000萬撥款促進郵輪業復蘇

旅發局續指，為促進郵輪業復蘇，將運用新一輪「防疫抗疫基金」的2,000萬元撥款，推出公海遊版的「賞你遊」，預計提供約4萬名本地公海遊乘客的名額，屆時郵輪公司及售賣有關行程的旅行代理商均可受惠。

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旅發局總幹事程鼎一指，有關活動將於第五波疫情緩和，社交距離措施恢復穩定後推出。他亦指，最近不少地區已陸續開放郵輪市場，如澳洲已於一個月前開放旅遊，因此今年將繼續與有關郵輪公司商討，以了解他們對本港的興趣。

程鼎一指公海遊潛力大 通關後產品能提供予內地市場

程亦指，郵輪遊最近幾年增長速度快，不能以太短視的目光觀望。他解釋，數個月前公海遊推出時，不少港人才首次參與，故具有很大潛力。他相信，與內地恢復通關後，公海遊旅遊產品能提供予內地龐大市場：「有好大信心，但要啲時間恢復返。」

預計全年訪港旅客約 960 萬人次 約為2019 年的2成

旅發局稱，基於最新疫情發展，旅發局預計下半年旅客數字會有較顯著增長，預計今年全年訪港旅客約960萬人次，約為2019年訪港旅客數字的20%。程鼎一強調數字於目前存有極不確定性，難以準確估算，需視乎疫情的影響，是否能逐步恢復正常，「好難話多幾多，但係比較樂觀。」

只要疫情回穩 旅發局有信心內地旅客會願意到港旅遊

內地社交平台如微博等，最近湧現批評本港防疫策略評論，程鼎一指，注意到內地社交平台出現該狀況，認為只要香港疫情恢復穩定後，內地旅客便會願意到港旅遊。但他亦重申，現時難以估計今年內地旅客訪港數字。

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新一年度預算10.75億 主要用作刺激旅業復蘇 回歸25年有特備節目

此外，旅發局於新一年度的預算為10.75億元，當中常規撥款為5,300萬元；財政預算案額外撥款為6億元；旅發局儲備為1億元。以上預算以刺激旅遊業復蘇為最多，佔56%；其次為「以文塑旅．連接大灣區」，佔14%；大型活動及慶祝香港特區成立25周年特備節目，亦佔有11%。

程鼎一指，由於今年政府向旅發局的撥款，相比去年減少約1億元，因此於儲備取出1億元填補預算。他亦指，旅發局每年均有剩餘的撥款歸還予政府，雖然最近的金額仍在計算中，但估計與去年相若。