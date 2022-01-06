海洋光譜號｜所有船員乘客檢測陰性　今起出發5班公海遊航程取消

變種病毒Omicron肆虐，日前確診的28歲國泰空姐（#12676）群組愈發愈大，其中9名與群組相關的密切接觸者周日（2日）登上郵輪「海洋光譜號」參加公海遊，衞生防護中心要求下，郵輪昨日（5日）折返郵輪碼頭。皇家加勒比國際遊輪今日（6日）指，海洋光譜號所有船員和乘客的檢測報告結果均是陰性，明日將（7日）進行第二次強制檢測。

皇家加勒比國際遊輪同時宣布，取消海洋光譜號原定於本月 6 日、9 日、12 日、14 日和17 日於香港出發的海上遊航程。



▼1.5郵輪海洋光譜號提早一日返抵郵輪碼頭▼



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當局日前指，一名43歲外籍家庭傭工確診，其僱主與另外8名正在海洋光譜號的旅客被列為密切接觸者，原定今日回航的郵輪昨需提早折返。

皇家加勒比國際遊輪表示，該郵輪在明日（7日）進行第二次強制檢測前，會暫時停駛，今日（6日）出發的航班將會取消，已預訂該航程的旅客將被安排全額退款，包括已支付的遊輪票價、港務稅費，及已購買的船上消費項目。

受影響旅客可改期出發或全數退款

皇家加勒比國際遊輪早上更新，除今日出發的航班，本月9 日、12 日、14 日和17 日於香港出發的海上遊航程亦取消，指航程調整是遵循和響應港府最新公佈的新型冠狀病毒防疫政策。

賓客同船員的健康安全一直是我們的首要關注。自香港開放遊輪公海遊以來，我們一直與香港特區政府密切合作，遵從官方制定的防疫政策以及皇家加勒比集團的多重防疫舉措。

對於因航程取消而受到影響的旅客，可改期至2022年01 月21 日至2022 年01月26 日或2022 年02 月07 日至2022 年03 月17 日期間海洋光譜號香港出發海上遊航次；或如希望取消預訂，可以全額退款，包括已支付的遊輪票價、港務稅費，及已購買的船上消費項目；如透過皇家加勒比官方渠道預訂，相關退款預計將於30 日內自動退款到支付賬戶。

▼1.5郵輪海洋光譜號船上餐廳情況▼



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