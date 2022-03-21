禁飛令4.1取消　5000外傭滯留菲印來港仍困難　業界：酒店難預訂

政府今日（21日）宣布4月1日起取消禁飛令，包括菲律賓地區。有外傭代理協會表示擔心隔離酒店房間難預訂，現時約共有5,000多名外傭滯留於菲律賓和印尼，所有價格較低的酒店都已爆滿，未來正值暑假，擔心會有更多外地港人返港，更加一房難求。有僱傭公會主席提出，未有取消熔斷機制，對僱傭雙方仍不公平、難安排工作及酒店預算。



政府指由4月1日起，所有從海外到港的人士，包括菲律賓地區，可減低隔離酒店日數至7天。（梁思行攝）

酒店依然需要預訂14天

特首林鄭月娥今早公布，由4月1日起取消九個國家的「禁飛令」，准診已完成接種疫苗的香港居民登機回港，而且只需預訂檢疫酒店至少七晚便可，較現時縮減一半。

香港僱傭公會主席陳東風稱，今日政府宣相關措施後，已得悉有僱主馬上為外傭預訂隔離酒店，但酒店指依然需要預訂14天，稱未收到確實指引執行新規定。他說，據了解一些價錢較便宜的隔離酒店已經預訂全滿。

香港僱傭工會主席陳東風稱三日前發信給林鄭月娥，要求取消禁飛令、熔斷機制及縮減隔離日數。(黃舒慧攝）

陳東風表示，早前曾發信給特首林鄭月娥，提出解除禁飛令和縮減外傭隔離日數，以及取消航班熔斷機制。但他強調，現時即使解除禁飛令限制，但仍維持熔斷機制對僱傭雙方仍然不公平。他解釋說，如每次有感染個案坐飛機來港，個別航班便要停飛14天，僱主很難安排酒店隔離或工作預算；航空公司都會很難安排，變相會減少航班，削減入境人數。

他現時比較擔心的仍然是酒店安排，雖然隔離日數減至最少7日，但同時取消九個國家入境禁令，又將到暑假時期，應該會陸續有更多人士返港，令檢疫酒店更加難預訂。

有外傭代理及外傭僱主代表指，現時有5,000多名外傭滯留於菲律賓和印尼，擔心難以預訂檢疫酒店。（資料圖片）

香港僱傭代理協會主席張結民指出，現時印尼和菲律賓共有約5,000多名外傭滯留，以菲傭佔大多數。對於新規定，他相信可以幫僱主減輕檢疫酒店負擔，對於僱主來說，聘用支出可以降低。