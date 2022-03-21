圍封強檢低效擾民？張竹君反駁梁栢賢：較快及有效找出隱形個案

第五波疫情持續，政府每日圍封多幢大廈強制檢測，醫管局前行政總裁梁栢賢質疑做法是浪費資源及擾民，促當局檢視。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（21日）於疫情記者會中反駁，第五波疫情下，曾因污水檢測陽性進行183次圍封大廈強制檢測行動，一共找出23,993宗陽性個案，認為圍封強檢是一個較快及有效的方式找出陽性個案，因社區很多人或無病徵。



梁栢賢：揪出個案僅佔香港人口0.3% 浪費資源

梁栢賢昨日（20日）在社交專頁發文指，疫情爆發期間繼續進行污水檢測，是浪費資源之舉，解釋因污水呈陽性而須圍封強檢的大廈中，揪出的感染個案僅佔整體確診人數不足3%，及全港人口的0.3%，而香港現已過百萬人確診，超過10%人口染疫。

張竹君：找到近2.4萬宗陽性個案 較快及有效

張竹君於疫情記者會上，被問到梁的看法時，她回應指，第五波疫情之下，因污水檢測呈陽性進行了183次圍封強檢，當中找出23,993宗陽性個案，認為是其中一個較快的方式及較有效的方式找出個案。

▼3月20日 觀塘和樂邨恒安樓圍封檢測▼



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感染Omicron或無病徵 社區有不少隱形患者

她指出，知道變種病毒Omicron社區中會有不少隱形患者，很多人可能感染後無病徵，亦不是每個人都會去做檢測，現時每日確診數字都只能看到疫情趨勢，無法百分百知道社區所有個案。

林鄭月娥：如非圍封及早識別個案 社區有更大傳播

行政長官林鄭月娥昨（20日）在每日抗疫記者會亦指，如並非在圍封強檢行動中及早識別出有關個案，就會在社區引起更大傳播。