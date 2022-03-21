中醫總會推免費遙距看診　明起接受登記　首階段供2萬診症名額

本港疫情持續嚴峻，香港中醫中藥界聯合總會今日（21日）公布「齊心抗疫—中醫藥遙距診療計劃」，旨在為居家隔離的輕症患者提供中醫藥遙距診症服務。首階段共設2萬名額，每日有1000個診症名額，明早（22日）8時開始接受登記。市民只需透過網上或電話應用程式登記，就能獲安排中醫師透過視像診症處方，每名求診者可獲四天劑量的藥劑，費用全免。



香港中醫中藥界聯合總會陳永光表示，計劃得到食衛局中醫藥發展基金的全額資助，市民可以享用免費診症及藥劑服務。計劃共有200位中醫師提供服務，目標在兩個月服務2萬名居家確診患者。所有醫師均購買專業負責保險，且經驗豐富，亦有事先進行培訓。

香港中醫中藥界聯合總會陳永光表示，計劃首階段共設2萬名額，而每日有1000個診症名額，並於明早8時開始接受登記。（蘇煒然攝）

患者會獲配送四天藥劑

他指出，求診者需先WhatsApp 至6742 2578或5494 0703登記，然後填妥病歴表格，包括姓名、年齡、藥物及確診記錄等。同時亦需預備自己的舌像照片及測量血壓或心跳率，以達到望聞問切。患者填妥表格後，需WhatsApp至總會秘書處55479104。該處收到後，就會將患者電話及資料交予中醫師。

成功報名後，中醫師會主動致電患者了解情況。中醫師將跟據患者情況處方，並會交由統一配藥中心處方四天劑量的藥物。陳表示，一般輕症患者服藥3至4日便能控制病情。該會承諾在24小時內將藥物送達患者住所，務求令患者得到適切治療，藥物上會清晰指示患者應如何用藥。此外，若患者情況嚴重，例如出現呼吸困難或高燒等，便會轉介至醫院接受治療。

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中醫會指示長者拍舌像照片

陳永光提到，如長者不懂如何拍攝舌像照片，中醫師在與其通話期間將即場指示長者拍攝。如長者家中沒有血壓計，無法測量血壓或心跳率，中醫師會詢問其過往的血壓紀錄。他強調，長者是目標關注對象，正商討讓確診的長者優先接受治療。

至於第二階段會在何時展開，食物及衞生局局長陳肇始表示，需視乎市民反應，有需要時會推出第二階段，並將全力支持計劃。

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