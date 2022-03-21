新冠口服藥｜醫管局准處方予60歲以下高危病人　青少年可服輝瑞藥

醫院管理局更新了處方兩款新冠口服藥的建議，60歲或以上的新冠病人，不論是否已接種疫苗均可處方藥物。至於60歲以下的患者，要有長期病患、肥胖等高危因素，兼未完成疫苗接種，則同樣可獲處方口服藥。12歲或以上加上體重達標的青少年病人，亦可按相關用藥指引，服用輝瑞藥廠的口服藥Paxlovid。



12歲或以上加上體重達標的青少年病人，亦可按相關用藥指引，服用輝瑞藥廠的口服藥Paxlovid。（政府新聞處圖片）

60歲以下患者獲處方因素：高血壓、糖尿病、肥胖等

醫管局今日更新了處方兩款新冠口服藥Molnupiravir及Paxlovid的建議，60歲或以上確診病人，出現病徵五日內，不論有否接種疫苗，均可處方口服藥。至於60歲以下的患者，則需未完成疫苗接種，兼有高血壓、糖尿病、肥胖等高危因素，或屬於免疫系统有嚴重問題者，才會獲處方口服藥。

默沙東藥廠的Molonupiravir只適用於18歲或以上病人，醫管局最新用藥建議指出，12歲或以上的兒童及青少年病人，兼體重達40公斤或以上，則可按相關用藥指引，處方Paxlovid。另外，有嚴重肝臟問題的患者不宜處方Paxlovid。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明指，現時60歲或以上患者可獲處方口服藥，（資料圖片）

醫院藥劑師學會：港處方口服藥屬寬鬆安排

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明指出，現時60歲或以上患者可獲處方口服藥，屬寬鬆的用藥建議，他舉例如加拿大等國家，考慮到藥物供應等因素，80歲或以上及未完成疫苗接種患者，才屬優先用藥群組。他稱，根據藥廠指引，有嚴重肝臟及腎臟問題的患者如肝硬化、洗腎等，不宜服用Paxlovid，有中度腎衰竭者則要藥量減半。另外，因會影響骨骼及軟骨生長，18歲以下兒童及青少年病人不宜服食Molonupiravir。

18歲以下兒童及青少年病人不宜服食Molonupiravir。（路透社照片）

現時60歲或以上不論有否打針都可處方新冠口服藥，但崔俊明稱，有一點市民需注意，兩間藥廠針對口服藥的臨床研究，參加者均是未有接種疫苗的病人，故目前研究所指可減低的入院及死亡數據，不能直接用於已打針患者上，但相信即使已接種疫苗，服食口服藥亦不會有問題。

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