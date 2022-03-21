內地醫護全面投入亞博工作　醫管局：合作良好　無分正副

內地援港醫療團隊日前到港，支援亞博館社區治療設施，醫院管理局今日（21日）表示，約400名內地醫護熟習環境後，今日正式全面工作。醫管局總行政經理李立業說，本地與內地醫護無分彼此，亦無分正副工作，亞博會由原本可處理約250名年長病人，目標在一、兩周內增加至可照顧約450名病人。他表示，兩地醫護未有矛盾，對接良好，而且「佢哋（內地醫護）好心急想幫手。」對此感到「好感動」。

醫管局指，現時內地醫護24小時輪班工作，每更4小時穿着保護衣在「紅區」工作，如臨床工作、巡房等，完成工作後便直接回酒店休息，實施閉環模式。至於本地醫護，每更工作約8至9小時，每次在「紅區」工作2至3小時後，便會脫下保護衣到「綠區」做文書工作，然後又回到「紅區」。問到為何工時及工作上有不同安排，李立業指「分別唔係好大」，並稱在目前的協同模式下，「大家都覺得比較舒服嘅情形係個大前題嚟，當然唔排除之後會繼續商討。」



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未來兩周可接收450名年長嚴重病人

醫管局今午召開記者會，講述亞博館的最新運作。李立業指，原本亞博館的設計，是接收輕症、有自理能力的患者，但隨着確診者增加，現時大約接收了約200至250名病情較嚴重、年長及長期卧床的病人。他表示，內地醫護團隊已熟習環境，今日起全面投入24小時輪班工作，目標在一、兩周內，令亞博館可接收共約450名病人。

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李立業：部份內地醫生主動以英語輸入電腦系統

李立業指，本地與內地醫護無分主副，亦無分彼此，對接良好，未見有矛盾，現時內地醫護會參與處方藥物，亦會處理病歷記錄，醫療系統已增設中文介面、中文輸入法等，部份內地醫生更可獨立巡房，雙方亦會每日開會討論。

他又指，雙方合作感覺良好，部份內地醫生主動以英語輸入電腦系統，而且已熟讀臨床指南，他更直言：「有個位好感動，佢哋都唔止一次同我哋講，話佢哋好心急，佢哋好心急想快啲幫我哋，因為佢見到我哋有好多好多病人。」

醫管局：香港護士日常亦要為病人轉身、換尿片、洗傷口

之前網上流傳醫護的分工表，引起內地網民不滿。醫管局經理（護理）林彩霞表示，分工表只是最初演練時的分工，現時內地護士已熟悉工作流程，強調其日常工作與香港護士並無分別，同樣要為病人轉身、換尿片、洗傷口等。

記者會上提到，內地醫護的工時每更為4小時，本地則為8至9小時，即兩者相差約一倍。李立業指，內地醫護的4小時都穿着保護衣在「紅區」工作，如臨床工作、巡房等，完成工作後便直接回酒店休息，實施閉環模式。至於本地醫護，每更工作約8至9小時，與平時在醫院相若，每次在「紅區」工作2至3小時後，便會脫下保護衣到「綠區」做文書工作，然後又回到「紅區」。

問到為何工時上有不同安排，李立業認為「分別唔係好大」，並指在目前的協同模式下，「大家都覺得比較舒服嘅情形，係個大前題嚟，當然唔排除之後會繼續商討。」

另外，過往曾有病人家屬投訴，年長家屬進入亞博後便失去聯絡，不知其近況。李立業指，發覺市民對上述情況感焦慮，之後接收病人後，醫生會聯絡其家屬；支援人員亦會於他們入住中途，與家屬聯繫。

年過70歲的陳婆婆正於亞博館接受治療（余俊亮攝）

記者會上播放一條影片，訪問正於亞博接受治療、年過70歲的陳婆婆。她表示，本身可自行走動，近日得知有內地醫護到亞博，容形與本地醫護「一樣好好」。她續稱，快將康復出院，感激醫護的「救命之恩」。