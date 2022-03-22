安心出行｜高風險處所將恢復強檢　預告密切接觸者或送檢疫中心

政府昨日（21日）宣布會在短時間內重發強制檢測公告，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，會按風險評估向高風險大廈或處所發出強檢通告，並經「安心出行」發放。

歐續指，未來確診數字回落後，為進一步流行病學追蹤及調查，會研究目前容許家居檢疫的密切接觸者，未來亦需要入住社區隔離設施檢疫。



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高風險住宅大廈或處所將恢復強檢

歐家榮表示，恢復發出強檢公告的安排是按風險為本，會透過衞生防護中心流行病學資訊及快測平台等資料作風險評估，看是否有群組及場所，例如住宅或高危地方等需要強檢，有關通告將由政府資科辦經「安心出行」發放，食衞局會公布詳情，每天名單亦會經新聞公布發放。

歐續說，現時社區中的確診個案多，強檢公告想集中在大規模地方，例如住宅大廈，而非某一兩間食肆。他解釋，發出強檢公告目的是想針對高風險人士，或當在大廈出現較多個案時安排強檢。

社區檢測量日均10萬至12萬

歐又指出，目前社區檢測中心每日檢測量10萬至12萬人次，數量足夠，但視乎強檢人數會否大增，相信食衞局會密切注視本港檢測能力，按高風險場所發出強檢公告。他重申，強檢目的是以增加為曾到高風險地區人士進行檢測，及早發現個案。

他續稱，短期內重發強檢公告是基於目前社區有能力做更多核酸檢測，故希望應檢盡檢，以進一步截斷傳播鏈。他稱中心收集快測平台及傳染病平台收集相關資料，包括職業、住址及家人資料等，當資料顯示有大廈有較多個案時，會發出強檢通告。

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歐家榮：個案回落後密切接觸者或需檢疫

歐又指，目前因個案太多，只能安排確診者家庭成員居家檢疫，並安排適合患者進入隔離設施。但他預告，當確診個案數字回落後，衞生防護中心會收集更多資料作流行病學追蹤，並考慮患者的密切接觸者亦需要檢疫。

至於圍封強檢方面，歐家榮稱是以風險為本決定圍封，除住戶外，若發現有訪客在涉事大廈逗留超過2小時，亦需接受檢測。他指，圍封時若無人應門，會有相關部門跟進，在解封係亦會有相應執法行動。

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