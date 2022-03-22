全民檢測暫緩｜港府不做非「躺平」　梁萬年：依據疫情分優次

特首林鄭月娥昨（21日）宣布，暫緩推行全民檢測，早前來港視察的內地專家梁萬年在北京召開的國務院聯防聯控記者會回應指，香港不做全民核酸檢測，不意味港府現時的疫情防控就是「躺平」，反之是依據疫情變化，以優次及更科學化完善措施。他提到香港疫情正在高位運行，優先和重點任務仍然是以減少重症、死亡和感染，以及老年人的優先保護為重中之重。



梁萬年又指，除核酸檢測外，港府容許市民呈報抗原檢測結果，更早發現可能的感染者和加以管理，對香港疫情防控具重要意義。



梁萬年（左二）日前聯同內地專家團在港視察。（資料圖片）

梁萬年：全民檢測最有效在疫情早期及後期進行

梁萬年今日下午於國務院聯防聯控記者會表示，全民核酸檢測涉及時機和條件問題，最有效時間是在疫情早期，透過大面積檢測，識別和控制所有傳染源；另外則是疫情後期，當降至一定水平後，開展檢測以達到社會「動態清零」的目標。

梁萬年認為，香港疫情正在高位運行，從確定優先和重點任務而言，仍然是以減少重症、死亡和感染，以及老年人的優先保護為重中之重，另在這個時期，如何集中資源降低死亡，以最大限度保護生命，同是當前最優先工作。



他提到若要在此時在香港開展全民檢測，需要考慮相應條件是否足夠具備，包括對患者和密切接觸者的追蹤、隔離觀察的空間和人力資源等，相信特區政府暫不進行全民檢測，是基於疫情防控確定優先要求而做出的決定。

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指港府一直戰略取得積極成效

梁萬年強調，不做全民檢測，非意味香港「躺平」及放鬆疫情管控，他認為港府實際上一直圍繞「三減、三重、一優先、四集中」的戰略部署對抗疫情，並取得積極成效，反之是依據疫情發展變化，通過優先及科學的原則完善、修訂和優化相應措施。

梁萬年又指，香港實際上也進一步擴大檢測能力，除核酸檢測外，也使用抗原檢測技術，讓市民在家自我檢測，並通過相應報告系統，以便更早發現可能的感染者和加以管理，相信有關措施對香港疫情防控具重要意義。

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