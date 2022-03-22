確診大廈｜共4,946幢中西區最多　豪宅君臨天下、一號銀海上榜

本港確診數字維持逾萬宗水平，衞生防護中心公布昨日（21日）確診大廈名單，過去14日共有4,946幢大廈出現確診者，數字較前日有所增加。中西區繼續是「重災區」，共421幢大廈上榜，其次為觀塘及東區，分別有351幢及341幢大廈有人確診。



確診大廈名單中亦不乏豪宅及中產屋苑，包括九龍站上蓋豪宅君臨天下、大角咀一號銀海2座、清水灣半島5座等。



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4,946幢確診大廈 中西區最多

本港疫情雖較早前回落，惟確診大廈名單仍不斷增加。衞生防護中心最新公布4,946幢確診大廈，顯示過去14天有關大廈出現確診者，較前日（20日）數字有所增加。確診大廈遍布全港18區，其中豪宅、商廈林立的中西區成18區之冠，共有421幢大廈上榜，新增大廈包括加多近街45至55號恆裕大廈、德輔道西334號恆裕大廈等。

太古城、康怡花園再增2座

其餘地區方面，觀塘區共351幢確診大廈，新增大廈包括牛頭角仁寧大廈，九龍灣淘大花園上榜座數亦由前日9座增至12座，麗晶花園亦增1座，共15座上榜。東區亦有341幢大廈上榜，其中太古城再增2座，合共22座有人確診，鰂魚涌康怡花園上榜大廈數目，亦由前日6座增至最新的8座。

▼3月21日確診大廈全名單▼



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君臨天下上榜 日出康城共14座大廈有人染疫

名單中仍有不少中產屋苑及豪宅，包括大角咀一號銀海2座、九龍站君臨天下、清水灣半島5座、Grand Austin3座等。另外將軍澳日出康城合共14座大廈出現確診者、土瓜灣傲雲亦有4座等。

至於紀律部隊宿舍方面仍有32幢宿舍上榜，包括中環奧卑利街已婚警察宿舍、西營盤郵政局消防員已婚宿舍、柴灣已婚警察宿舍2座及石壁監獄I座(職員宿舍)等。

▼3月21日 葵盛東邨盛逸樓圍封強制檢測▼

