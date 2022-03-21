封區｜彩園邨、安達邨及和樂邨等　均有大廈污水呈陽性須強檢

封區行動持續，政府在今日（21日）下午先後圍封葵涌葵盛東邨盛逸樓、上水彩園邨彩麗樓、觀塘安達邨善達樓，及和樂邨建安樓、興安樓和富安樓。政府表示，上述大廈排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，目標明午完成圍封行動。



▼3月21日 葵盛東邨盛逸樓圍封檢測▼



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政府在今日下午3時至6時期間，先後圍封葵涌葵盛東邨盛逸樓、上水彩園邨彩麗樓、觀塘安達邨善達樓，以及觀塘和樂邨建安樓、興安樓和富安樓。

政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於今晚前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。政府會作安排方便行動有特別困難的人士採樣。「受限區域」內曾於去年12月31日或之後確診人士，將無需於強制檢測行動中接受檢測。

根據今日發出的強制檢測公告，除了上述指明人士外，任何於3月8日至3月21日期間曾身處上述大廈內超過兩小時的人士，即使在「相關宣告」開始生效時不在「受限區域」內，亦須在3月23日或之前接受強制檢測。由於涉及變異病毒株，已接種疫苗及近日已進行檢測的人士仍須接受檢測。

政府呼籲受檢人士全力合作，登記及進行檢測，並留在家中耐心等候結果。政府會嚴肅跟進受檢人士遵守強制檢測公告以及限制與檢測宣告的情況。任何相關人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處第四級罰款（25,000元）及監禁六個月。

▼3月15日 新田方艙醫院已投入使用▼