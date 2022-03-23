封區｜4大廈解封共發現143宗初陽　觀塘翠屏邨翠楣樓中招率達8.6%

第五波疫情持續，政府繼續每日在各區進行污水監測，續有大廈因樣本呈陽性須圍封檢測。昨日圍封的大廈今早（23日）陸續解封，包括荃灣梨木樹（二）邨柏樹樓、觀塘翠屏（北）邨翠楣樓、深水埗澤安邨麗澤樓及黃大仙彩虹邨丹鳳樓，已解封的大廈中，共發現143宗初陽個案，受檢居民初步陽性比率均為10%以下。

當中，以觀塘翠屏（北）邨翠楣樓最高，共發現48宗初步陽性個案，受檢居民中招率為8.6%，而黃大仙彩虹邨丹鳳樓一共770戶，當中220戶沒應門，佔大廈住戶約29%。



▼3月22日 荃灣梨木樹邨柏樹樓圍封檢測▼



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梨木樹（二）邨柏樹樓發現27宗初步陽性

梨木樹邨柏樹樓於今早11時完成圍封行動，共410名居民接受了檢測，當中發現27宗初步陽性個案，初陽比率約6.6%，衞生署衞生防護中心會安排跟進。政府亦派員到訪大廈共240戶，當中18戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

▼3月22日 觀塘翠屏（北）邨翠楣樓圍封檢測▼



觀塘翠屏（北）邨翠楣樓發現48宗初步陽性

翠屏邨翠楣樓於今早11時半完成圍封行動，共556名居民接受了檢測，當中發現48宗初步陽性，及8宗檢測結果不確定的個案，初陽比率約8.6%，衞生署衞生防護中心會安排跟進。政府亦派員到訪大廈共345戶，當中66戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

▼3月22日 深水埗澤安邨麗澤樓圍封檢測▼



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深水埗澤安邨麗澤樓發現16宗初步陽性

澤安邨麗澤樓今日中午12時完成圍封行動，共599名居民接受了檢測，當中發現16宗初步陽性，初陽比率約2.7%，衞生署衞生防護中心會安排跟進。政府亦派員到訪大廈共324戶，當中22戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

黃大仙彩虹邨丹鳳樓發現52宗初步陽性 29%住戶沒應門

黃大仙彩虹邨丹鳳樓今早11時完成圍封行動，共1,106居民接受了檢測，當中發現52宗初步陽性，及28宗檢測結果不確定的個案，初陽比率約4.7%，衞生署衞生防護中心會安排跟進。政府亦派員到訪大廈共770戶，當中220戶在過程中沒人應門，佔大廈住戶約29%，政府會採取措施跟進。

▼3月22日政府宣布將分階段放寬社交距離措施當日市面情況▼



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政府亦重申會嚴肅執法。若任何人士未能出示檢測結果的電話短訊，即屬違反強檢公告，可處定額罰款1萬元，並會收到強制檢測令，要求違令者於指明期間內接受檢測。而不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告，則即屬犯罪，可處第四級罰款2.5萬元及監禁6個月。

此外，政府昨日為上述大廈發出的強制檢測公告，列明任何人士於3月9日至3月22日期間，曾身處大廈內超過兩小時，即使圍封時不在「受限區域」內，亦須於3月24日或之前接受強檢。至於已接種疫苗及近日已進行檢測的人士，亦須接受檢測。