西九故宮博物館｜工程受疫情延誤　馮程淑儀：力爭7月對外開放

位於西九文化區的故宮文化博物館將於今年7月開幕，西九文化區管理局行政總裁馮程淑儀今日（23日）匯報指，博物館大樓已順利竣工，正進行系統和設施的測試工作，但因近日疫情嚴峻，部份展廳裝修工程稍為延誤，工程物料未能按時付運到港。

她強調，館方已制定應對措施及調整工程計劃，雖然面對疫情挑戰，管理局會努力爭取香港故宮文化博物館於7月向公眾開放。



展廳4月中竣工

西九文化區管理局董事局召開會議，行政總裁馮程淑儀匯報指，香港故宮文化博物館大樓已順利竣工，正進行系統和設施的測試工作，團隊正全力推進展廳的裝修及展覽製作。因近日疫情嚴峻，部份展廳裝修工程稍為延誤，部份工程物料未能按時付運到港。

她續說，館方已制定應對措施，調整工程計劃，爭取所有展廳可於今年4月中竣工，以配合政府部門就發出公眾娛樂場所牌照的檢查工作。

3至5月邀北京、台北故宮學者演講

她強調，雖然面對疫情挑戰，管理局會努力爭取香港故宮文化博物館於7月向公眾開放。局方亦會在今年3月至5月，舉行故宮文化講座系列三部曲，並邀請了來自北京故宮及台北故宮的學者參與演講。

▼香港故宮文化博物館將於7月開幕▼



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社交距離放寬有望 已準備重開表演

馮程淑儀又提到，為配合政府分三階段放寬社交距離措施，西九文化區的表演藝術現正着手準備重開事宜，會在短期內公布。演藝綜合劇場方面，局方指演藝綜合劇場L1及L2的工程受到疫情影響，其中L1的部份工程將會延至今年第2季才可完成，L2的工程亦同受疫情影響，目前已開始了安裝劇場的工程部份。

M+獲贈趙無極作品

M+館藏方面，馮程淑儀提到，M+獲法籍華裔藝術大師趙無極的女兒趙善美慷慨捐贈趙無極一批重要作品。獲捐贈的12件作品包括九幅版畫、兩幅油畫和一幅水彩畫，創作年份最早為1945年，最晚至2005年，幾近涵蓋趙無極整個創作生涯。

馮程淑儀指，M+首次把趙無極的作品納入館藏，也是迄今亞洲博物館獲贈趙氏作品為數最多的一次，令 M+成為歐洲以外擁有最多趙氏藏品的公共文化機構之一。