新冠口服藥｜4000名額應付2萬患者　老人科醫生促准社區醫生處方

政府引入默沙東及輝瑞兩款新冠口服藥，老人科專科醫生佘達明指默少東的口服藥在亞博社區治療設施應用的成效良好，副作用亦在預期之內，但認為口服藥在社區派發的速度不足，每日指定診所只有4000多個名額，要應付2萬多個確診者，提議可讓社區醫生協助，令患者求診時可獲發口服藥物。



亞博館病人主要獲處方默沙東

佘達明指出，亞博館主要處方默沙東口服藥予病人，因館內都是長者，又有長期病需服用薄血丸等藥物，容易與輝瑞口服藥產生碰撞反應。普遍患者服用默沙東口服藥後反應都良好，即使有副作用亦是預期之內，較為嚴重都只是嘔或肚瀉

▼兩款治療新冠肺炎口服藥▼



派發速度不足憂患者錯過最佳用藥時間

佘又認為口服藥在社區派發的速度不足，現階段主要由指定診所處方，每日名額只有約4000個，不足應付每日約2萬名確診者，他形容如派米的情況一樣，「排得前就有，排得後就冇」，長者亦更難獲得處方藥物，估計不少患者因而錯失最佳的5日用藥時機。他認為政府不需親自處方藥物，建議政府可讓社區醫生協助，現時有約3000社區醫生可提供協助，除加快處方速度外，亦更方便長者，到診所求診時可獲處方口服藥。

佘達明又提到內地護理員到港協助，認為護理人手永遠都不夠，「越多人越好」，又認為當患者過了醫療需要應盡快返院舍，及早啲騰空病床亦可協助減輕醫療壓力。他又提外展隊有口服藥物派給長者，可由院舍醫生直接開藥，但強調院舍防感染措拖要做好。

亞洲國際博覽館社區治療設施

