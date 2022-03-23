港大研發大腸癌光控療法　助瞄準腫瘤組織釋放藥物殺死癌細胞

香港大學醫學院的研究團隊今日（23日）宣布，成功研發以大腸癌光控療法殺死癌細胞，該療法將花青染料與抗癌藥物苯丁酸氮芥前藥混合，製成注射用光響應納米製劑。經靜脈注射納米藥物，可聚集於大腸癌組織，再經外部光照後，釋放藥物以殺死癌細胞。此技術亦可用於治療其他局部疾病，且有望結合光纖等光電器材用於臨床研究。



研究團隊設計了一種簡單的由光響應前藥和染料組成的納米藥物。該納米藥物可針對腫瘤遞送藥物、助原位監測納米藥物，以及光控藥物釋放，以有效治療結直腸癌。（港大圖片）

根據香港癌症資料統計中心數據，大腸癌是香港第二常見的癌症。大腸癌患者人數佔所有癌症病例的15.8%，且近年來發病率呈上升趨勢。傳統化療副作用較大，常見副作用包括腹瀉、嘔吐、脫髮、貧血等。這是由於抗癌藥物對正常細胞具有毒性，注射後藥物遍布全身，所以有必要開發更精準遞送的藥物遞送技術。

由港大醫學院藥理及藥劑學系、李達三博士研究中心助理教授以及生物醫藥技術國家重點實驗室首席調查研究員汪衛平博士領導的研究團隊，通過光照可以在癌症部位激活前體藥物，觸發納米製劑的分解，釋放藥物，產生療效，降低對於其他部位的有害副作用。

港大醫學院藥理及藥劑學系、李達三博士研究中心助理教授及生物醫藥技術國家重點實驗室首席調查研究員汪衛平博士（前排左二）及其研究團隊。（港大圖片）

研究通過簡單混合近紅外花青染料IR783和苯丁酸氮芥前藥BODIPY-Cb就可以製成光響應納米製劑。該納米顆粒對小窩蛋白（CAV-1）具有高親和力，可被CAV-1高表達的結直腸癌細胞高效攝取，並在綠光照射下分解，釋放出藥物。該過程通過螢光成像可在腫瘤處原位監測。在荷結腸瘤小鼠中，靜脈給藥及光照處理後的腫瘤生長被顯著抑制，且未見明顯副作用。研究成果已在國際學術期刊《生物工程與轉化醫學》上發表，並已提交專利申請。