財庫局千人統籌9次圍封強檢　首穿保護裝會計主任：感受醫護辛勞

新冠肺炎第五波疫情嚴峻，公務員總動員出動抗疫，不同部門派出人手協助圍封強制檢測工作。財經及庫務局轄下部門，自2月底動員 1,064人，統籌和執行9次「圍封強檢」行動，當中共發現853宗初步陽性個案。一名首次穿上全套保護裝備的破產管理署二級會計主任表示，由於天氣開始回暖，「身體像被保鮮紙包裹著浸泡在汗水中，不禁想起醫護人員長期的辛勞，更能感受他們的無私奉獻 ！」



該局常任秘書長（財經事務）甄美薇透露，鑑於疫情範圍廣，轄下部門也借調了人員到追蹤辦協助追蹤密切接觸者；常任秘書長（庫務）朱曼鈴也說，其他同事亦在後勤崗位，確保用於防疫工作的撥款及協助受影響行業的防疫抗疫基金能即時到位，並採購物資及服務、物色場地作抗疫用途以支援其他部門。



政務主任都落場幫手「圍封強檢」行動

財庫局今日（24日）在Facebook專頁發文，指轄下的財經事務科、庫務科、政府統計處、稅務局、差餉物業估價署、破產管理署、庫務署、政府產業署、公司註冊處、審計署及政府物流服務署，自2月統籌和執行9次「圍封強檢」行動；另政府物流服務署為整個「圍封強檢」策略採購並安排運送所需物資。

出動的人員包括政務主任（AＯ）、統計師、 評稅主任、物業估價測量師、律師、庫務會計師、審計師、破產管理主任、公司註冊主任、管理參議主任、程序編製主任、其他文職人員以及司機不同職系的同事，形容「一起在行動中經歷日與夜、陰與晴」。

公務員在圍封強檢現場面對多項難題

該局引述部分同事較難處理的經理，一名稅務局評稅主任表示，主要是3歲以下小孩的大便樣本，要由居民直接送交衞生署的指定收集點，有居民覺得不方便，圍封隊員即為居民查找最接近的收集點，讓他們在解封之後可盡快去交樽。

一名破產管理署二級會計主任表示，是首次穿上全套保護裝備，由於天氣開始回暖，「大半天後額頭上的汗水順著眼睛流下，身體像被保鮮紙包裹著浸泡在汗水中，看着沾滿汗水的手套及泛白的雙手，不禁想起醫護人員長期的辛勞，更能感受他們的無私奉獻 ！」一名差餉物業估價署首席物業估價主任說，不少居民向他們表達謝意，說「辛苦晒你哋，加油呀！返屋企要唞下」。

一名政府統計處統計師表示，在採樣時段結束後不久，有夜歸的居民情緒激動，要求再次安排承辦商到場為他們作個別檢測。不過未能做到，故同事除建議他們在解封後根據強制檢測公告的指引進行檢測，亦派發快速抗原測試包予有需要的居民，並耐心解釋強檢令的內容，以釋除他們的憂慮。

財庫局表示，不少同事認為從「圍封強檢」行動中獲益不淺，例如在前線與市民接觸，除講求良好溝通技巧，亦要多角度思考，確保有足夠敏感度應對不同狀況，從而增強應變能力；而每次行動涉及部門內不同分部及職系的協作，同事深感團結的力量積極正向，能提高日後的工作效率。

人員借調到追蹤辦協助追蹤密切接觸者

該局常任秘書長（財經事務）甄美薇說，財經事務科團隊與部門組隊，每次由策劃、設計流程、與承辦商聯繫以至在圍封區域內安排檢測一條龍進行。她更透露，轄下部門也借調了人員到追蹤辦協助追蹤密切接觸者。「我感謝同事們投入抗疫，一起走到最前線，並肩直接服務市民。」

另一常任秘書長（庫務）朱曼鈴說，３月正好是財政年度結算的高峰期，庫務科及轄下部門的同事一方面兼顧忙碌的工作，另一方面也在圍封行動服務市民；其他同事亦在後勤崗位，確保用於防疫工作的撥款及協助受影響行業的防疫抗疫基金能即時到位，並採購物資及服務、物色場地作抗疫用途以支援其他部門。她衷心感激各同事在每一抗疫環節付出的貢獻。