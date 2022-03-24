增13074確診201人亡　高位徘佪未見下降趨勢　45歲印傭昏迷兩日亡

本港新冠疫情持續，今日（24日）新增13,074宗確診個案，連續5日的單日確診少於1.5萬宗，第五波疫情至今已錄得1,088,593宗個案。今日再增201宗死亡個案，包括7宗殮房呈報及42宗滯後數字。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮稱確診數字未見持續下降趨勢，反而在較高水平徘徊，呼籲市民謹慎。



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新增5,732宗為核酸個案 7,342宗快測個案

歐家榮表示，今日新增的13,074宗個案中，5,732宗為核酸檢測個案，7,342宗快測平台個案，數字較昨日增加834宗，但仍低於1.5萬宗。新確診個案中，有1宗為輸入個案，其餘為本地個案，當中805宗經醫管局確診、343宗經衞生署確診、4,574宗為私人化驗所確診。

1宗懷疑Delta個案

他稱公共衛生化驗所為當中1,216宗進行了基因分析，發現1宗懷疑Delta個案，為一名47歲女子，她住九龍灣德福花園，3月20日快測呈陽性，經核酸檢測確診，基因排序顯示對L452R陽性。另外1,191宗懷疑Omicron個案，以及24宗因樣本病毒含量不足做基因分析。

新增201人死亡 病死率0.6%

歐續指，今日新增呈報201宗死亡個案，死亡總數增至6,557人，病死率為0.6%，當中5男2女經衞生署法醫科檢驗時確診。醫管局會深入分析死亡個案，檢視其死因與新冠病毒是否有直接或間接關係，現時死亡個案主要集中在長者，而長者疫苗接種率較低，故最受影響。他稱現時香港整體死亡率與西方國家相近，但只看過去2、3個月情況的話，則確較其他國家高。

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醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業表示，過去24小時有152名對確診病人在醫管局離世，分別是78男74女，年齡介乎24至10歲，當中64人來自院舍、103無打針、37人自打一針、12人打了兩針。另因數據滯後，3月1日至22日，有42名病人離世未公布，分別是23男16女，年齡介乎61歲至99歲。

7宗年輕死亡個案：



．24歲男子，已接種兩針疫苗，有長期病、末期癌症，正接受化療。3月18日凌晨2時因抽筋到屯門醫院急症，檢測呈陽性，醫生處方輝瑞口服藥，因病情較差而處方類固醇及抗生素，其血含氧量持續不理想，延至3月23日凌晨4時過世

．45歲女印傭，已打兩針，無任何病歷紀錄，3月21日開始發燒、打冷震及胃口差，至3月22日病情急轉直下昏迷，被送到廣華醫院急症室，經急救後回復心跳脈搏並入院，篩查後發現快測陽性，但情況持續差，至3月23日凌晨1時48分過身。

．48歲男子，無打針紀錄，有長期病患，包括腦腫瘤及腦出血，去年12月27日經聯合醫院急症室入院，當時因昏迷不醒而一直入住聯合醫院內科，至今年2月轉往靈實醫院復康，3月1日感染新冠，情況經一段時間後轉差，在3月22日發現其血含氧差，故處方類固醇及抗生素，至3月23日凌晨5時過身。

．53歲女子，無打針，有末期癌症，1月31日經瑪嘉烈醫院急症室，當時因腰骨痛及下肢無力，相信其脊髓受壓並入院治療其脊髓情況，其後在3月1日染疫，並有肺炎症狀，3月15日情況轉差，需要氧氣治療，至3月23日凌晨5時過身。

．55歲男子，無打針，有長期病，3月5日經伊利沙伯醫院急症室入院，其快測呈陽性，他因跌倒而入院，照X光發現有肺炎，入院後惡化，已用強心針、呼吸輔助治療，至3月23日昏迷並急救無效，當日下午1時離世。

．55歲女子，患長期病，住院舍，3月27日下午往伊利沙伯醫院急症室求醫，因其持續抽筋，醫生處方藥物及插喉，入院後發現確診，情況轉差，至3月23日下午離世。

．56歲男子，無打針，患有末期癌症，3月3日下午往伊利沙伯醫院求醫，當時出現氣促並已知為確診病人，X光顯示其有肺積水，之後出現氣促並情況轉差，轉往聖母醫院復康，最後在3月23日晚上過身

歐家榮。

現有108名病人情況危殆

李立業表示，現有11,193名確診及初確人士留醫，至昨晚新呈報40名病人情況危殆，當中18人無疫苗紀錄，另有64名病人情況嚴重，現時有108名危殆病人正在深切治療部留醫。

歐家榮：未見持續跌勢

問及病情走勢，歐家榮稱過去4、5日確診數字徘佪在1.2萬至1.4萬宗，較3月初或之前有些許回落，惟過去數天均無持續下跌趨勢，反而徘徊在較高水平，當局會密切觀察。他強調單看一、兩日數字難判斷趨勢，而每日數字總有波幅，需時觀察。他再三強調過去7日數字停滯在一萬多宗水平，看不到持續下跌趨勢，呼籲市民謹慎，因社區或不斷持續傳播，若市民放鬆，可能會出現反彈情況。

再有3院舍爆發疫情

另外，昨日新增3宗院舍爆發報告，包括2間殘疾院舍及1間老人院，涉及61宗個案，包括38名院友及23名職員。

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