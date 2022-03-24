確診大廈｜單日增逾千幢疫廈　上榜累計破6千　港島東淪重災區

本港昨日（23日）新增12,240宗確診個案，成近一個月以來最低，但「疫廈」數字持續增加。衞生防護中心更新確診大廈名單，過去兩周累計共有6,001座大廈上榜。

新上榜的「疫廈」逾千座，較前日（22日）急增三倍，當中以佔近兩成的港島東區淪重災區，單日新增217座，當中包括維港頌、豪廷峰等；而油尖旺及元朗區亦各有逾百座大廈上榜。



東區增217幢疫廈

根據衞生防護中心昨晚最新的確診大廈名單，過去14日累計共有6,001幢大廈有住戶申報染疫，昨日單日已急增1,185幢，當中東區成重災區，共有217幢新增「疫廈」，其中百福花園新增百祥閣、百喜閣及百德閣，該屋苑累計8幢大廈有居民染疫；南豐新邨新增5大廈上榜，累計中招座數增至6座；城市花園亦增4座，令染疫大廈增至9座；杏花邨再增4幢上榜，累計有25幢大廈中招。

至於耀東邨及鯉景灣亦單日新增8座及6座大廈上榜，累計中招大廈各增至11座。該區亦有兩間酒店上榜，包括北角海逸酒店及城市花園酒店。

元朗、油尖旺各有百座大廈上榜

新增上榜大廈數目第二多是元朗，單日新增165幢上榜，涉及屋苑包括Grand Yoho、Park Yoho Genova、Wetland Seasons Park、Yoho Midtown、溱柏、加州豪園、錦綉花園等。天水圍嘉湖山莊的疫情繼續蔓延，翠湖居、樂湖居、賞湖居及麗湖居均有大廈新上榜。

排名第三多的地區則是油尖旺，單日新增152幢「疫廈」，涉及私人屋苑包括Grand Austin 2座、御金‧國峯2座、帝柏海灣1座、帝峯．皇殿2座、瓏璽觀海鑽等。

其他地區上榜「疫廈」由數座至數十座不等，遍布唐樓、公屋、居屋及私樓。此外，新上榜還有位於沙田的香港賽馬會職員宿舍；位於南區的懲教署職員宿舍1座及H座、香港大學大學堂宿舍；位於屯門的蝴蝶灣社區中心；位於灣仔的聖雅各福群會真光護老之家；位於黃大仙的豐盛街紀律部隊宿舍2座等。

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