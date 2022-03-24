疫苗通行證｜林鄭首澄清：暫無計劃擴展至公立醫院、診所病人

本港新冠肺炎疫情嚴峻，港府日前公布疫苗通行證」第三階段將會提前至5月31日實施。有消息指，當局考慮擴大疫苗通行證至到公立醫院或診所求診病人。

行政長官林鄭月娥今日（24日）回應首次指，要認真考慮才將疫苗通行證涵蓋到適用地方，而急症室及公立醫院等正是市民有必要及緊急需要的地點，故暫時沒有計劃將疫苗通行證擴展至進入醫院等地點的病人，惟強調職員則要完成接種疫苗。



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早前有消息指，當局正考慮擴大疫苗通行證的適用範圍，並將要求所有到公立醫院或診所覆診或使用其他服務的病人及訪者需已接種疫苗。

今日疫情記者會中，林鄭月娥被問到相關要求是否屬實。她回應指疫苗通行證是手段，目的是推高疫苗接種率。如市民未接種足夠疫苗，「我哋無辦法強制你去接種，但會令到你喺日常生活有唔方便」，從而令市民有誘因去接種疫苗。

▼3月4日 伊利沙伯醫院急症室情況▼



她強調，會考慮市民或有必須及緊急地方要前往，亦要得到緊急服務，當局要認真考慮才將疫苗通行證涵蓋到適用地方。她指例如急症室、醫院、長者要到診所覆診取藥等，「正正係市民有必要、好緊急需要」，因此暫時沒有計劃將疫苗通行證在上述地方加諸於病人。然而她強調，相關地點的職員要求使用疫苗通行證，並舉例指醫管局診所中職員需要接種疫苗，才可進入上述地點提供服務。

▼3月2日 明愛醫院急症室戶外帳篷有病人等候▼

