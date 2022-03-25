封區｜大埔廣福邨、黃大仙東頭二邨共五廈污水陽性　圍封強檢

本港新冠疫情雖有緩和現象，但今日（25日）再有大廈須圍封強檢。港府宣布因污水樣本呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，大埔廣福邨廣崇樓、廣智樓約下午3時半起圍封檢測，同邨的廣惠樓、廣禮樓、黃大仙東頭（二）邨祥東樓亦陸續於下午4時起圍封檢測，預計明日中午12點至下午1點完成。



大埔廣福邨四廈強檢

港府宣布因大埔廣福邨廣崇樓、廣智樓、廣惠樓、廣禮樓的污水樣本呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，需於下午3時半起圍封檢測，大埔廣福邨廣崇樓目標在明午12時完成行動，而同邨的廣智樓、廣惠樓、廣禮樓目標則在明日下午1時完成行動。

港府已在大埔廣福邨廣崇樓、廣智樓、廣惠樓、廣禮樓內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於今日下午9時前接受檢測，而廣禮樓則需在今日下午10時前接受檢測，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。

歐家榮：廣福邨4座污水病毒量高

大埔廣福邨共有8座，今圍封佔一半。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮在下午記者會表示，大埔廣福邨做圍封強檢因當區污水檢測對病毒呈陽性，並且高病毒量十分高。

2020年11月，大埔廣福邨曾設置流動採樣站。（資料圖片 / 張浩維攝）

政府會作安排方便行動有特別困難的人士採樣，政府指若受檢人士在三個月內曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案，以及已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，將無需於強制檢測行動中接受檢測。

黃大仙東頭（二）邨祥東樓強檢

政府已在黃大仙東頭（二）邨祥東樓內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於今日下午10時前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。政府會作安排方便行動有特別困難的人士採樣，政府指若受檢人士曾在三個月內曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案，以及已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，則無需於強制檢測行動中接受檢測。

▼3月11日 黃大仙東頭邨安東樓圍封檢測▼



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▼3月24日 深水埗南昌邨昌頌樓圍封檢測▼



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▼3月24日 鴨脷洲邨利澤樓圍封檢測▼

